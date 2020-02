Khám phá món gỏi đặc sắc được nhiều sao Việt ăn dịp năm mới

Người đẹp Thanh Hằng khá thích thú khi được tự tay trộn món gỏi Yu Sheng hấp dẫn. Món ăn này tượng trưng cho sự thăng hoa phú quý và là biểu tượng cho sự sống trường tồn. Với mong ước về một năm mới may mắn, nhiều tài lộc, cặp đôi Kỳ Duyên - Minh Triệu đã cùng nhau thưởng thức món gỏi Yu Sheng trong ngày đầu năm mới. Minh Triệu chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh ấn tượng về trải nghiệm lần đầu tiên thưởng thức món gỏi phát tài. Ảnh: Instagram NV. Gỏi phát tài là một món ăn đặc trưng ngày đầu năm của Singapore gồm 7 nguyên liệu chính gồm cá hồi, các loại rau như đu đủ bào, khoai môn bào…, các loại nước sốt và gia vị kèm theo đều mang một ý nghĩa may mắn trong năm mới. Khi ăn người ta xới tung các nguyên liệu của món này lên cao nhưng đừng để rớt ra ngoài với ý nghĩa càng tung lên cao thì càng may mắn, hạnh phúc cho một năm mới càng nhiều. Tổng cộng món ăn này có tới 27 nguyên liệu. Mỗi một nguyên liệu trong món gỏi đặc biệt này đều được chuẩn bị với ý nghĩa đem lại may mắn và phú quý. Cụ thể như cá - phồn vinh, thượng dư; bưởi - may mắn, phú quý; tiêu – kho báu càng ngày càng nhiều; dầu ăn – tiền vào như nước; cà rốt – mang lại vận đỏ; củ cải xanh – trường thọ, mãi mãi tuổi thanh xuân; củ cải trắng - làm ăn phát đạt, thăng tiến trong nghề nghiệp; phồng tôm - ngân lượng chảy vào nhà như nước… Các gia vị của món ăn cũng mang đầy ý nghĩa: lạc giã nhỏ - vàng và bạc; vừng – công việc thịnh vượng, phát đạt; nước sốt mận - vàng dát mọi nhà hay mối quan hệ ngọt ngào với những người yêu thương; nước sốt ngũ vị hương – ngũ phúc cập bến. Món gỏi Yu Sheng được chế biến bởi 4 đầu bếp ở Singapore vào năm 1964. Yu Sheng hay Ýushēng – nghĩa là sự thăng hoa của phú quý và là biểu tượng cho “sự thịnh vượng và trường thọ”. Ngày nay, món ăn này thường được sử dụng như món khai vị để mang đến may mắn tài lộc cho năm mới. Người Singapore (đặc biệt là giới kinh doanh và thương nhân) rất yêu thích và thưởng thức món ăn này trong 15 ngày Tết, đặc biệt là ngày thứ 7 của tháng Giêng, hay còn gọi là ngày Renri có nghĩa là “ngày sinh nhật của tất cả mọi người”. Khi ăn, mọi người đứng quây tròn quanh bàn và nói lời chúc phát tài, vạn sự như ý. Sau đó, họ sẽ cùng cầm đũa đảo rồi tung cao các nguyên liệu 7 lần và hô to “Lo hei” (cầu may mắn) với những lời cầu chúc năm mới thịnh vượng. Đặc biệt, thực khách càng tung cao các nguyên liệu thì may mắn, hạnh phúc cho một năm mới đến càng nhiều. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

