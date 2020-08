Khám phá món gà hấp bưởi vô cùng độc đáo của người Đồng Nai

Ngoài bưởi Tân Triều, mít tố nữ, gỏi cá Biên Hòa, Đồng Nai còn nổi tiếng và hấp dẫn du khách với đặc sản nức tiếng gà hấp bưởi độc đáo. Gà hấp muối, gà hấp ống tre, gà hấp chanh... đã quá quen thuộc nên người dân Đồng Nai đã kết hợp những trái bưởi da xanh thơm ngon để biến tấu một phiên bản hấp dẫn chưa từng thấy-gà hấp trong quả bưởi. Không hiểu ai đã nghĩ ra món này nhưng chỉ cần nhìn quả bưởi to tròn, "e ấp" bên trong là từng miếng thịt nóng hổi, chắc chắn ai cũng lấy làm tò mò muốn thử. Thành phần chính của món ăn này đương nhiên phải có gà và bưởi. Tuy nhiên, cách lựa chọn nguyên liệu cũng phải thật khéo léo và kì công. Gà mái to, nặng kí luôn được chọn bởi vì chúng có độ dai thơm, chắc thịt hơn hẳn. Sau khi làm sạch, chặt thành miếng, thịt gà được ướp cùng với gia vị như đường, muối, tỏi, hành... cho vừa ăn và thấm vị. Để tạo mùi thơm tự nhiên thì lá bưởi là phần phụ liệu được kết hợp cùng. Khi chọn bưởi, người ta phải tìm những quả vừa chín tới, da còn độ xanh mướt và và kích thước tương đối to. Nhẹ nhàng cắt ngang phần đầu và khéo léo lấy hết thịt bên trong ra. Chiếc vỏ bưởi tròn, rỗng ruột sẽ được tận dụng để nhồi thịt gà vào gọn gàng và đậy phần nắp lại. Hấp cả trái bưởi trong độ 45 phút để tất cả nguyên liệu chín đều và hài hòa cùng nhau. Chỉ cần mở nắp vỏ ra, làn khói nóng hổi dậy lên mùi thơm lừng xộc thẳng lên mũi làm ai cũng ngất ngây. Thịt gà vàng ươm, óng ánh và thấm tháp trong làn nước sốt trông vô cùng kích thích. Gà hấp bưởi có thể chấm cùng nước mắm tỏi ớt hoặc muối tiêu chanh để tăng thêm độ đậm đà. Ai cầu kì hơn thì trộn thêm đĩa gỏi ăn cùng để phần ăn giòn tươi, kích thích vị giác. Nhiều người đến Đồng Nai và có cơ hội thưởng thức món ăn này đã tấm tắc khen lấy khen để vì sự thơm ngon, độc đáo của chúng. Ăn thử gà hấp bưởi, bạn sẽ hiểu hơn về nền văn hóa ẩm thực đặc sắc của vùng đất này. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

