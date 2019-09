Khám phá món ăn giải rượu độc đáo của các nước trên thế giới

1. Leche de tigre - “sữa hổ” ở Peru: Chính vì màu sắc và khả năng cung cấp năng lượng tuyệt vời mà món ăn giải rượu này còn được người ta gọi tên là Sữa Hổ. Nó được làm từ nước cốt chanh, rau mùi, tỏi, hành tây, ớt, muối, hạt tiêu và cá. 2. Súp Menudo – Mexico: Món súp được nấu từ dạ dày bò cùng thật nhiều tiêu đỏ này của Mexico sẽ kích thích các giác quan của người say rượu và khiến đầu óc họ trở nên tỉnh táo hơn. 3. Lechona – Colombia: Món ăn nổi tiếng của Colombia là lợn nhồi gạo, hành tây, đậu Hà Lan và nướng trong 23 giờ. Vì cần sự chuẩn bị cầu kì và tốn thời gian, nên món ăn này chủ yếu được phục vụ vào dịp lễ hoặc ngày cuối tuần. Món ăn này rất bổ dưỡng, sẽ giúp xóa sạch dấu vết mệt mỏi của một đêm tiệc tùng. 4. Kokoreç - Thổ Nhĩ Kì: Kokoreç nghe không truyền cảm hứng chút nào, song ai đã từng thử món sandwich Thổ Nhĩ Kì này mới hiểu vì sao nó lại được ưa chuộng đến thế trên đường phố Istabul. Một số nội tạng heo, dê được nhồi trong ruột rồi xiên và nướng vàng như là món thịt nướng của Doner Kebab. Phần nướng này dùng để làm nhân bánh sandwich. 5. Nhãn cầu cừu ngâm trong nước ép cà chua - Mông Cổ: Nước ép cà chua vốn đã được chứng minh rằng có thể giúp gan lọc rượu khỏi cơ thể hiệu quả, tuy nhiên nhiều người vẫn không hiểu mắt cừu có tác dụng gì trong món đồ uống giải rượu này. 6. Umeboshi tại Nhật Bản được coi là một cứu cánh cho những người đang cồn cào vì quá chén ở xứ sở hoa anh đào. Người ta cho rằng một trái mận ngâm với vị chua và mặn đặc trưng sẽ giúp bạn tiêu hóa tốt hơn cũng như tăng cường chức năng gan và ngăn ngừa buồn nôn. 7. Cocktail Prairie oyster - Mỹ: Người Mỹ cũng dùng nước ép cà chua để loại bỏ cơn say. Tuy nhiên, họ còn thêm vào dung dịch nước ép này một quả trứng sống. Hỗn hợp này rất giàu vitamin C, taurine, cysteine, giúp gan hoạt động mạnh và phân hủy các chất độc hại gây say trong rượu. 8. Pickle juice - Ba Lan: Pickle juice được chế biến từ giấm, nước muối, nước ép dưa chuột là món dã rượu tuyệt vời giúp cơ thể bù lại lượng nước mất đi do bia, rượu. 9. Burek – Croatia: “Thuốc giải rượu” truyền thống của Croatia được làm từ bánh ngọt ăn cùng hỗn hợp phô mai hoặc thịt. Vì món này chứa hàm lượng dầu và carbonhydrate cao nên sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thụ rượu. 10. Trứng đà điểu ốp lết - Nam Phi: Mỗi quả trứng đà điểu tương đương với 20 quả trứng gà, và nặng tới 1,4kg. Món ốp lết trứng đà điểu không chỉ ngon, giàu dinh dưỡng mà còn có tác dụng như một món giúp bạn đối phó với uống rượu quá nhiều. 11. Haejangguk - Hàn Quốc: Haejangguk – dành cho những người không muốn bỏ lỡ cuộc vui nào nhất là vào những dịp hội hè ở Hàn Quốc. Nghe thành phần của món ăn giã rượu này có lẽ bạn sẽ thấy hơi “kì cục” bởi nó được chế từ tiết bò, xương lợn, rau củ và một loạt các gia vị. 12. Poutine – Canada: Poutine được chế biến từ khoai tây chiên với “topping” là nước sốt thịt thơm lừng cùng pho mát cheddar beo béo. Dân bản xứ tin rằng món ăn này có khả năng hấp thụ chất cồn rất tốt. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

