Khám phá mâm cỗ “hạnh phúc chồng chất hạnh phúc” truyền thống ngày Tết của Nhật

Osechi có ý nghĩa là “hạnh phúc chồng chất hạnh phúc”. Trong ngày Tết ở Nhật Bản, đây là mâm cỗ không thể thiếu trong mọi gia đình. Ảnh: goingo. Theo truyền thống, trong suốt ba ngày đầu năm mới, phụ nữ Nhật sẽ không nấu nướng. Do đó, họ phải chuẩn bị các hộp cơm Osechi trước tết. Ảnh: ecosite. Osechi thể hiện tình yêu thương, hạnh phúc mà gia đình dành cho nhau, thể hiện sự sum vầy. Ảnh: files. Osechi không phải là một món ăn nổi tiếng trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản mà là một bữa ăn để bắt đầu một năm mới. Ảnh: monnhatban. Osechi rất đa dạng về kiểu dáng cũng như cách thức thực hiện. Ảnh: monnhatban. So với các bữa ăn khác Osechi khác biệt ở chính cách trình bày của nó. Ảnh: healthplus. Thức ăn được đựng vào một tráp sơn rất đẹp có nhiều ngăn có tên gọi là Jūbako. Ảnh: monnhatban. Mỗi món ăn được đựng trong hộp sẽ có ý nghĩa cầu phúc, chúc mọi người gặp may mắn trong năm mới. Ảnh: monnhatban Ngày xưa, Osechi chỉ có một vài món, nhưng Osechi ngày nay có tới vài chục món khác nhau, thể hiện một cuộc sống viên mãn trong năm mới. Ảnh: sohacdn. Một mâm Osechi phải có các món gồm rượu, món canh, rau củ hầm, món muối chua, món nướng. Ảnh: cattour. Mô tả video

Osechi có ý nghĩa là “hạnh phúc chồng chất hạnh phúc”. Trong ngày Tết ở Nhật Bản, đây là mâm cỗ không thể thiếu trong mọi gia đình. Ảnh: goingo. Theo truyền thống, trong suốt ba ngày đầu năm mới, phụ nữ Nhật sẽ không nấu nướng. Do đó, họ phải chuẩn bị các hộp cơm Osechi trước tết. Ảnh: ecosite. Osechi thể hiện tình yêu thương, hạnh phúc mà gia đình dành cho nhau, thể hiện sự sum vầy. Ảnh: files. Osechi không phải là một món ăn nổi tiếng trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản mà là một bữa ăn để bắt đầu một năm mới. Ảnh: monnhatban. Osechi rất đa dạng về kiểu dáng cũng như cách thức thực hiện. Ảnh: monnhatban. So với các bữa ăn khác Osechi khác biệt ở chính cách trình bày của nó. Ảnh: healthplus. Thức ăn được đựng vào một tráp sơn rất đẹp có nhiều ngăn có tên gọi là Jūbako. Ảnh: monnhatban. Mỗi món ăn được đựng trong hộp sẽ có ý nghĩa cầu phúc, chúc mọi người gặp may mắn trong năm mới. Ảnh: monnhatban Ngày xưa, Osechi chỉ có một vài món, nhưng Osechi ngày nay có tới vài chục món khác nhau, thể hiện một cuộc sống viên mãn trong năm mới. Ảnh: sohacdn. Một mâm Osechi phải có các món gồm rượu, món canh, rau củ hầm, món muối chua, món nướng. Ảnh: cattour. Mô tả video