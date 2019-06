Khám phá loạt món ngon độc lạ trên quê hương Lê Dương Bảo Lâm

Gỏi cá Biên Hòa: Gỏi cá từ lâu trở thành món ăn độc lạ nổi tiếng của Đồng Nai, đặc biệt là ở thành phố Biên Hòa. Nguyên liệu để chế biến món ăn này gồm cá chép, cá trê cùng các loại gia vị hành, tỏi, sả, riềng và nước sốt. Xôi chiên phồng: Xôi chiên phồng được làm từ cơm nếp đã giã nhuyễn chung với đường và đậu xanh. Sau đó vo tròn rồi đem chiên trong chảo dầu nóng. Xôi chiên không cứng mà lại có độ dẻo, dai và mềm vừa phải. Cơm gà cá mặn: Cơm được nấu trong nồi đất cùng với các nguyên liệu khác là thịt gà, chà bông, cá mắm, rồi nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Cơm được dọn chung với cá mặn, đây là món ăn nổi tiếng vùng đất Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Dơi xào lăn: Người ta tận dụng những con dơi ở vườn trái cây để chế biến thành nhiều món ăn, trong đó ngon hơn cả là món dơi xào lăn. Dơi sau khi bắt về sẽ được làm sạch rồi xào lăn. Thịt dơi có mùi thơm với vị ngọt đậm đà. Nấm mối xào tỏi: Nấm mối sau khi đã được sơ chế sạch sẽ, người ta đem ngâm vào muối để khử độc. Sau đó, nấm được vớt ra để ráo rồi phi thơm tỏi và cho nấm vào xào, nêm gia vị vừa miệng là được. Gà hấp bưởi là món ăn đặc sản nổi tiếng của Đồng Nai. Để có được món gà hấp bưởi ngon, người ta phải chọn những con gà mái to, da vàng, chân đen. Lẩu lá khổ qua rừng: Khổ qua rừng rất phổ biến ở Long Khánh. Người dân nơi đây thường dùng lá khổ qua rừng để nấu lẩu cá, lẩu sườn non hay tôm khô đều rất ngon. Canh chua lá giang: Lá giang sau khi hái về sẽ được rửa sạch, sau đó để ráo rồi vò qua để lá có vị chua. Khi nồi nước luộc gà sôi thì thả lá giang vào, xong nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng. Mít Tố Nữ: Nói tới mít thì Long Khánh vốn là đất của mít, xoài, đu đủ rất lâu đời. Mít Tố nữ, trái nhỏ hơn rất nhiều so với mít thường, có trái nặng chỉ vài lạng, to thì một, hai ký là nhiều. Dế cơm chiên nước mắm: Đây là một món ăn dân dã được nhiều người dân Long Khánh yêu thích. Món dế cơm chiên nước mắm ăn vừa giòn vừa ngấm hương vị mặn thơm của nước mắm, vị béo ngậy của đậu phộng tạo nên một món ăn cực kì thu hút. Ảnh: Internet. Mô tả video

