Khám phá loại trà đắt đỏ nhất thế giới bà xã Công Vinh dùng để dưỡng nhan

Trà Phổ Nhĩ là đặc sản xuất xứ từ Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Giống như rượu vang hảo hạng, trà Phổ Nhĩ để càng lâu càng ngon. Ảnh: baophapluat. Trà Phổ Nhĩ còn có nhiều tên gọi khác như Trà Kim Qua Cống, Nhân Đầu Cống, thế nhưng phổ biến hơn là cái tên Phổ Nhĩ. Ảnh: traviet. Trà Phổ Nhĩ có mùi vị khá giống với chè đen của Việt Nam nhưng nhờ cách chế biến công phu, nó không giống với bất kỳ loại trà nào khác. Ảnh: wp. Trà Phổ Nhĩ là loại trà trải qua quá trình lên men sau chế biến, thường là trong quá trình lưu trữ, so với các loại trà thông thường chỉ có quá trình oxy hoá ngay trong quá trình sản xuất. Ảnh: danhtra. Quá trình lên men sau chế biến giúp cải thiện hương vị của trà, vị chát dần ngọt hơn, vị gắt dần dịu hơn, trà được biến đổi dần qua thời gian lưu trữ, từ màu xanh, vàng thành đen. Ảnh: traviet. Quy trình sản xuất trà Phổ Nhĩ gồm: hái – xào – phơi dưới nắng – đóng bánh – lưu trữ. Ảnh: wp. Trà Phổ Nhĩ là nhóm trà có thể nói là đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: sieuthitra. Năm 2005, nửa ký trà Phổ Nhĩ 64 năm tuổi đã được đấu giá thành công ở mức 132.556 USD (khoảng 3 tỷ đồng). Ảnh: nhasachlienhoa. Một trong những lý do khiến nó trở thành thức uống có giá hàng tỷ đồng là vì nguyên liệu để làm ra trà Phổ Nhĩ là shan tuyết cổ thụ. Ảnh: blogspot. Trà Phổ Nhĩ sau khi lên men đạt tiêu chuẩn thì càng để lâu, càng ngon, càng đắt tiền. Ảnh: ishopgo. Trà Phổ Nhĩ có chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin C và catechins. Do vậy có chức năng chống lão hóa hiệu quả tốt nhất so với các loại trà khác, giàu polyphenols để giúp da chống lão hóa, làm đẹp da. Có lẽ đó là lý do mà bà xã Công Vinh chọn loại trà này làm thức uống dưỡng nhan hàng ngày. Văn hóa uống trà xưa và nay

