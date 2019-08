Khám phá loại bánh mì siêu đặc biệt dùng men 4500 tuổi

Nhờ sử dụng quy trình và kỹ thuật can thiệp không phá hủy nên Blackley đã có thể lấy được nấm men và vi khuẩn bên trong bình cổ. Men lấy từ các bình gốm cổ xưa có niện đại lên tới 4500 năm. Sau khi lấy các men trong các bình cổ này, Blackley đã sử dụng nó để chế tạo bia và bánh mì nướng. Ông rất cẩn thận đánh thức các sinh vật trong men trước khi tiến hành nhào lặn thành ổ bánh mì siêu đặc biệt. Blackley đã tách và chiết xuất ra một loại men có chứa vi khuẩn cổ đại, sau đó trộn vào bột lúa mạch làm bánh mì và ủ lên men. Sau thời gian chờ đợi, các nhà khoa học đã sẵn sàng để nướng bánh mì. Kết quả là Blackley đã có một ổ bánh mì nướng thơm ngon nhờ chất men cách đây cả ngàn năm. Ổ bánh mì có men 4500 năm tuổi sau khi nướng xong có hình dạng không quá khác biệt, thế nhưng kết cấu của nó xốp, mềm, mùi thơm và có vị thật đáng kinh ngạc. Nó có vị ngọt, đậm đà hơn nhiều so với bánh mì sourdough (một loại bánh mì cũng làm từ men và vi khuẩn). Hơn thế nữa, đây còn là ổ bánh 100% cổ xưa. Mùi vị bánh này thực sự khác hẳn so với các loại bánh thông thường và cực kỳ ngon. Mọi người đều bất ngờ trước hương vị của loại bánh mì cổ đại này. Blackley là một người rất quan tâm đến thời kỳ Ai Cập cổ đại. Đây cũng là nền văn minh truyền cảm hứng lớn cho ông trong việc tìm kiếm một số loại men thời Ai Cập cổ đại để làm ra các món bánh đặc biệt. Ngon và thú vị là vậy nhưng Blackley không có ý định bán những chiếc bánh làm từ men ủ cả ngàn năm để bày bán ở cửa hàng. Ông cho biết, đây đơn giản chỉ là một thử nghiệm. Trước đó vào tháng 5/2019, các nhà khoa học cũng đã sử dụng một loại men có niên đại lên tới 5000 năm để sản xuất bia. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

