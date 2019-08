Khám phá đặc sản ngon “quên lối về” ở đảo Cù Lao Xanh

Cua đá Cù Lao Xanh: Cua đá ở Cù Lao Xanh là đặc sản hấp dẫn và khá hiếm ở Việt Nam. Chúng thường sống trong các hang đá quanh bờ biển hoặc dưới các hốc cây lớn. Vị cua cũng khá khác biệt so với cua biển thông thường. Thịt thơm ngon, không có mùi tanh, gạch cua béo ngậy. Ngoài ra điểm đặc biệt nhất là thịt cua có mùi thơm của thuốc bắc vì cua chỉ ăn thực vật. Ốc mặt trăng: Ốc mặt trăng xào sả ớt, nướng bơ, hấp gừng … chắc chắn là những món ăn không thể bỏ qua khi du lịch Cù Lao Xanh (Bình Định) cho gia đình. Đây là món hải sản tươi ngon đậm hương vị biển cả khiến bạn phải suýt xoa khi thưởng thức. Nhum biển nướng: Nhắc đến ẩm thực Cù Lao Xanh, người ta sẽ nhớ ngay đến danh sách những món hải sản ngon nhất. Nhum biển nướng cũng vậy. Đây không chỉ là món thuộc danh sách đó mà còn là đặc sản đặc trưng của Cù Lao Xanh. Nhum biển nướng thêm một chút gia vị tiêu đen, khi ăn dùng thìa xúc từng miếng thịt ngọt lịm. Cảm giác từng vị tan chảy trong miệng sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên. Bánh cuốn chả: Có lẽ người miền Bắc mình nghe bánh cuốn chả thì thấy quá bình thường chả co gì đặc sắc. Nhưng bánh cuốn ở Cù Lao Xanh lại hoàn toàn khác. Với nguyên liệu chính là chả cá, bánh cuốn được cuốn chung với bánh tráng, trứng luộc và rau sống. Sau đó chấm với nước mắm làm từ đậu phộng có vị ngọt và cay. Bánh canh chả cá: Một món cũng không kém phần hấp dẫn đó là món bánh canh chả cá. Chả cá Cù Lao Xanh có vị rất đặc biệt, bạn ăn một lần sẽ nhớ mãi. Ở Cù Lao Xanh có 2 chỗ bán bánh canh chả cá, đó là Cô 3 ở Thôn Trung và ở chợ Thôn Trung. Bánh canh này được làm từ bột gạo. Bánh bèo: Bánh bèo ở đây được đúc trong chén nhỏ. Đúc xong lấy ra ăn nóng kèm với một ít đậu phộng và lá hẹ. Chan thêm nước mắm là có thể đánh chen ngon lành rồi. Bánh bèo được bán ở buổi tối ở gần đường bờ biển thôn Đông. Món bánh bèo được nhiều người dân và khách du lịch thích vì rẻ và ngon. Bánh xèo ở Cù Lao Xanh được bán hàng ngày. Điều đặc biệt làm nên hấp dẫn cho món bánh xèo ở đây đó là bánh xèo được đúc với mực cơm. Mực cơm mới đánh bắt xong, đem lên làm sạch đúc ăn liền nên vị rất ngon và đậm đà. Thưởng thức món bánh xèo mực cơm Cù Lao Xanh là một kỷ niệm khó quên trong hành trình khám phá hòn đảo này. Ngoài ra trong chuyến du lịch Cù Lao Xanh, bạn còn nhiều món hải sản nữa bạn có thể thưởng thức. Ví dụ như cá dìa nướng mọi, mực một nắng, cá mú hấp, cá thoi loi nướng…. Tất cả đều được chế biến từ hải sản tươi sống rất hấp dẫn. Mực nướng là món ăn khoái khẩu nhất cho anh em nhậu lai rai hoặc nướng ăn mỗi khi buồn miệng, được nhiều người ưa thích. Có thể chế biến mực một nắng theo nhiều cách: mực một nắng chiên giòn, xào, xốt me, nướng muối ớt, nướng sa tế, … Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

