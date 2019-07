Khám phá đặc sản lá ngón xào tỏi đặc sản của người dân Tây Bắc

Món lá ngón xào tỏi được coi là “tuyệt ẩm” của vùng cao. Ảnh: dulichvietnam. Với người dân vùng Mường So (Lai Châu), lá ngón được ăn như một món khoái khẩu. Ảnh: akamaized. Lá ngón được người dân ở đây sử dụng là loại lá ngón không độc, hình tròn và ngắn, kích thước lá to gần bằng một bàn tay. Ảnh: pose. Lá ngón loại không độc sau khi rửa sạch thì sẽ được xé nhỏ và vò sơ. Sau đó, cho lá vào xào cùng tỏi rồi nêm nếm gia vị thật vừa miệng. Ảnh: danviet. Lá ngón không độc khi xào có vị chan chát, bùi bùi, nhưng đọng lại đầu lưỡi là vị ngọt ngọt và thoảng mùi thơm dịu nhẹ. Ảnh: giadinh. Giá một bó lá ngón là 4.000 đồng, xào được đầy một đĩa to. Ảnh: dulichvietnam. Lá ngón xào tỏi quen là món ăn quen thuộc trong những bữa cơm của dân bản. Ảnh: tinnhanhchungkhoan. Món lá ngón xào tỏi thậm chí luôn có mặt trong lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu của người Thái Mường So vào ngày xuân. Ảnh: blogspot. Người Thái ở Mường So bảo nhau rằng, lá ngón không độc còn có công dụng chữa bệnh gan nhiễm mỡ và cả ung thư gan. Ảnh: blogspot.

