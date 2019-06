Khám phá các món ngon từ ve sầu, đặc sản hiếm có mùa hè

Ve sầu non hay còn gọi là nhộng ve sầu được xem là món ăn dân giã, quen thuộc ở nhiều vùng quê. Những năm gần đây, các món ăn từ ve sầu bỗng nhiên được ưa chuộng, trở thành đặc sản đắt đỏ được nhiều người tìm mua. Ve sầu được dùng để chế biến thức ăn, đặc biệt là ve non mới chui khỏi lòng đất (còn gọi là nhộng ve hay ve sữa). Để có nhộng ve cũng lắm kỳ công, người ta phải lặn lội đi bắt khi trời vừa chập tối, mang theo đèn pin soi vào từng gốc cây cách mặt đất chỉ vài chục cm. Số lượng bắt được cũng không nhiều nên hiếm khi bắt gặp nhộng ve được bán tươi sống ở chợ hay siêu thị. Nhộng ve bắt về phải chế biến liền, nếu không nhộng sẽ lột xác thành ve. Cách làm đơn giản nhất và cũng được ưa chuộng nhất là đem nhộng ve rửa sạch, để ráo rồi chiên giòn, cho thêm chút nước mắm, tiêu là có ngay một món ăn hấp dẫn. Cũng có thể nhúng nhộng ve qua một lớp bột rồi chiên xù tới khi có màu vàng là được. Ve sầu làm được rất nhiều món, từ rang lá chanh đến tẩm bột chiên xù, thậm chí có thể làm món cháo ve sầu. Tuy nhiên, trước khi nấu phải nhặt sạch sẽ rồi ngâm ve qua nước muối, sau đó trần qua nước sôi để đảm bảo sạch. Muốn cầu kỳ hơn thì bỏ chân và rút ruột nhộng ve, sau đó nhét những hạt đậu phộng đã được rang giòn vào bụng, cho vào chảo đã có chút dầu nóng, đảo nhanh tay. Khi thấy ve đã vàng đều, bóng láng thì cho thêm chút nước mắm, bột ngọt, nhắc xuống bếp và trút ra đĩa. Ve sầu chiên giòn vừa mềm, có vị bùi, thơm lựng vừa giòn tan trong miệng. Cháo ve sầu cũng là một đặc sản. Cách chế biến: Nhộng ve rửa sạch, băm nhuyễn ướp với nước mắm, bột ngọt, chút đường, tiêu và hành củ băm để cho ngấm. Xào sơ nhộng ve rồi cho vào nồi cháo trắng đang nấu thêm chút tiêu, hành lá là có ngay một món cháo hấp dẫn ấm bụng. Ngoài ra, nhộng ve sầu còn có thể xào hành hay kho mặn đều ngon và bổ dưỡng. Ve sầu là một món hấp dẫn, nhưng người ăn cũng cần phải có hiểu biết khi thưởng thức món ăn này. Một số trường hợp ngộ độc xảy ra khi ăn nhộng ve thường do sử dụng ve đào dưới đất đã chết và có hình dạng khác thường như cây nấm (do nhiễm nấm độc ký sinh). Do vậy, nếu muốn thưởng thức món ăn này, chỉ nên bắt nhộng ve khi đã bò lên cây cách mặt đất vài chục cm. Nên bắt ve ở khu vực ít sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón để tránh bị ảnh hưởng từ các chất hóa học này.Nhộng ve sầu là món đặc sản hấp dẫn và nhiều dinh dưỡng chỉ có trong khoảng thời gian ngắn trong năm. Món ăn này không phải có tiền là mua được mà còn mang đến thú vui khi được đi soi ve, chờ được thưởng thức món nhộng ve với một hương vị dân dã khó quên. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Ve sầu non hay còn gọi là nhộng ve sầu được xem là món ăn dân giã, quen thuộc ở nhiều vùng quê. Những năm gần đây, các món ăn từ ve sầu bỗng nhiên được ưa chuộng, trở thành đặc sản đắt đỏ được nhiều người tìm mua. Ve sầu được dùng để chế biến thức ăn, đặc biệt là ve non mới chui khỏi lòng đất (còn gọi là nhộng ve hay ve sữa). Để có nhộng ve cũng lắm kỳ công, người ta phải lặn lội đi bắt khi trời vừa chập tối, mang theo đèn pin soi vào từng gốc cây cách mặt đất chỉ vài chục cm. Số lượng bắt được cũng không nhiều nên hiếm khi bắt gặp nhộng ve được bán tươi sống ở chợ hay siêu thị. Nhộng ve bắt về phải chế biến liền, nếu không nhộng sẽ lột xác thành ve. Cách làm đơn giản nhất và cũng được ưa chuộng nhất là đem nhộng ve rửa sạch, để ráo rồi chiên giòn, cho thêm chút nước mắm, tiêu là có ngay một món ăn hấp dẫn. Cũng có thể nhúng nhộng ve qua một lớp bột rồi chiên xù tới khi có màu vàng là được. Ve sầu làm được rất nhiều món, từ rang lá chanh đến tẩm bột chiên xù, thậm chí có thể làm món cháo ve sầu. Tuy nhiên, trước khi nấu phải nhặt sạch sẽ rồi ngâm ve qua nước muối, sau đó trần qua nước sôi để đảm bảo sạch. Muốn cầu kỳ hơn thì bỏ chân và rút ruột nhộng ve, sau đó nhét những hạt đậu phộng đã được rang giòn vào bụng, cho vào chảo đã có chút dầu nóng, đảo nhanh tay. Khi thấy ve đã vàng đều, bóng láng thì cho thêm chút nước mắm, bột ngọt, nhắc xuống bếp và trút ra đĩa. Ve sầu chiên giòn vừa mềm, có vị bùi, thơm lựng vừa giòn tan trong miệng. Cháo ve sầu cũng là một đặc sản. Cách chế biến: Nhộng ve rửa sạch, băm nhuyễn ướp với nước mắm, bột ngọt, chút đường, tiêu và hành củ băm để cho ngấm. Xào sơ nhộng ve rồi cho vào nồi cháo trắng đang nấu thêm chút tiêu, hành lá là có ngay một món cháo hấp dẫn ấm bụng. Ngoài ra, nhộng ve sầu còn có thể xào hành hay kho mặn đều ngon và bổ dưỡng. Ve sầu là một món hấp dẫn, nhưng người ăn cũng cần phải có hiểu biết khi thưởng thức món ăn này. Một số trường hợp ngộ độc xảy ra khi ăn nhộng ve thường do sử dụng ve đào dưới đất đã chết và có hình dạng khác thường như cây nấm (do nhiễm nấm độc ký sinh). Do vậy, nếu muốn thưởng thức món ăn này, chỉ nên bắt nhộng ve khi đã bò lên cây cách mặt đất vài chục cm. Nên bắt ve ở khu vực ít sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón để tránh bị ảnh hưởng từ các chất hóa học này. Nhộng ve sầu là món đặc sản hấp dẫn và nhiều dinh dưỡng chỉ có trong khoảng thời gian ngắn trong năm. Món ăn này không phải có tiền là mua được mà còn mang đến thú vui khi được đi soi ve, chờ được thưởng thức món nhộng ve với một hương vị dân dã khó quên. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.