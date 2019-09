Kem trắng da Pond’s chứa thủy ngân: dân Việt đang xài thế nào?

Tàn phá da vì “bổ sung” thành phần dưỡng trắng

Kiến Thức đã đăng tải thông tin kem trắng da Pond’s để xóa tàn nhang và nếp nhăn. Nhưđã đăng tải thông tin kem trắng da Pond's chứa thủy ngân khiến người dùng hôn mê , nạn nhân là một người phụ nữ ở Mỹ đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì trong máu chứa lượng thủy ngân gấp 500 lần ngưỡng an toàn sau khi sử dụng’s để xóa tàn nhang và nếp nhăn.

Tuy nhiên, lọ kem trắng da Pond’s mà người phụ nữ này mua và sử dụng không phải là sản phẩm còn nguyên niêm phong của nhà sản xuất. Theo New York Post đưa tin, người phụ nữ này đã mua lọ kem trắng da Pond’s ở một hiệu thuốc tại bang Jalisco, Mexico mặc dù biết rằng có thứ gì đó được thêm vào kem trước khi bà mua. Bà vẫn tin dùng lọ kem này vì nhà thuốc quảng cáo sản phẩm giúp giảm sự xuất hiện của tàn nhang, nếp nhăn trong vòng 2 tuần.

Sản phẩm kem làm trắng da, xóa tàn nhang và nếp nhăn của Pond's. Ảnh: NYPost.

Bác sĩ đã kiểm nghiệm các sản phẩm mỹ phẩm bệnh nhân sử dụng và phát hiện lọ kem dưỡng da Pond's chứa thủy ngân, với lượng lớn methylmercury là loại thủy ngân hữu cơ rất độc hại đối với con người, đặc biệt là người già và trẻ em. Thực tế, lượng thủy ngân này đã được thêm vào lọ kem dưỡng da chứ không phải bởi nhà sản xuất Pond's. Mục đích thêm thành phần thủy ngân vào kem dưỡng vì nó ngăn chặn sản xuất melanin để loại bỏ tàn nhang.

Câu chuyện này khiến không ít người tiêu dùng Việt phải xem lại cách mình đang xài mỹ phẩm nói chung và các loại kem dưỡng, kem trắng da nói riêng. Kem trắng da Pond’s là một sản phẩm khá phổ biến đối với người tiêu dùng Việt, bởi với chị em Á Đông tâm lý chung thường muốn có làn da trắng mịn, sạch nám và tàn nhang.

Mặc dù sản phẩm được giới thiệu công dụng làm trắng da, nhưng trường hợp như hiệu thuốc tại bang Jalisco, Mexico muốn “lấy lòng” khách hàng nên đã trộn thêm thành phần thủy ngân để nhanh đạt hiệu quả tẩy nám. Hoặc thậm chí có thể có những trường hợp chị em nôn nóng muốn đạt hiêu quả trắng nhanh cũng trộn thêm các thành phần làm trắng hoặc sử dụng cùng lúc nhiều sản phẩm khác nhau để tăng hiệu quả làm trắng nhanh.

Thực tế việc pha trộn thêm các thành phần khác vào một sản phẩm đã được nhà sản xuất nghiên cứu, được cấp phép và phân phối ra thị trường là cách làm sai lầm. Việc này không khác gì biến một sản phẩm chính hãng thành sản phẩm kem trộn đang bán bát nháo ngoài thị trường. Chưa kể đến thành phần pha trộn có thể vô cùng độc hại như trường hợp người phụ nữ Mỹ nói trên, mà viêc pha trộn thêm thành phần cũng “phá hỏng” công thức thành phần sản phẩm, có thể gây nên tình trạng phản ứng, kích ứng cho da. Tình trạng phản ứng nặng hơn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Tương tư, việc kết hợp sử dụng nhiều sản phẩm, bôi cùng lúc nhiều lớp sản phẩm trên da, nhất là khi các sản phẩm này không cùng dòng, không cùng nhãn hàng hay nhà sản xuất thì nguy cơ kích ứng da do phản ứng của các thành phần sản phẩm hoàn toàn có thể xảy ra.

Thủy ngân từ kem bôi da có thể xâm nhập gây nhiễm độc máu và não

Quay trở lại trường hợp nhiễm độc thủy ngân trong kem Pond ’s nói trên, theo tờ báo địa phương Kcra (California), các bác sĩ cho biết mức thủy ngân dưới 5 microgam/lít trong máu là an toàn. Tuy nhiên, trường hợp này đáng báo động vì người phụ nữ có lượng thủy ngân là 2.630 microgam/lít trong máu, gấp 500 lần so với ngưỡng an toàn.

"Khi thủy ngân đạt đến mức cao trong máu, nó có thể xâm nhập vào não và một khi nó đã xâm nhập vào não, kể cả bạn đến bệnh viện cũng không thể đào thải nó ra", bác sĩ Olivia Kasirye, nhân viên của Trung tâm Y tế cộng đồng hạt Sacramento, cho biết.

Bà Đỗ Anh Thư - giám đốc đào tạo của Trung tâm Nghiên cứu mỹ phẩm Grandpa's Garden, cho biết toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã cấm việc sử dụng thủy ngân vào mỹ phẩm từ lâu. Ở Việt Nam, giới hạn hàm lượng thủy ngân trong mỹ phẩm không được vượt ngưỡng 1 ppm (1 phần triệu = 0.0001%).

Thủy ngân vẫn được tìm thấy trong nhiều loại kem trộn trôi nổi, do có tác dụng là chất ức chế melanin. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thực tế thành phần này vẫn được tìm thấy trong nhiều loại kem trộn trôi nổi, do thủy ngân có tác dụng là chất ức chế melanin (chất tạo màu nâu cho da). Khi sử dụng kem dưỡng trắng chứa thủy ngân thì làn da sẽ trắng lên rất nhanh do tác dụng ức chế sản sinh melanin. Sử dụng trong thời gian đủ dài, da chuyển thành màu trắng tái (trắng bệnh), kém hồng hào – đây là các biểu hiện nhiễm độc thủy ngân. Một số biểu hiện khác bao gồm kích ứng, sẹo, dễ nhiễm khuẩn (đối với da). Đối với cơ thể, tiếp xúc với mỹ phẩm trắng da chứa thủy ngân có thể dẫn đến suy thận, trầm cảm, rối loạn tâm thần và bệnh thần kinh ngoại biên – theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2011.

Làm thế nào để chọn mỹ phẩm không thủy ngân?

Đầu tiên, nếu bạn không dùng mỹ phẩm làm trắng thì bạn không cần phải lo đến việc mỹ phẩm mình dùng có chứa thủy ngân hay không. Nếu bạn dùng mỹ phẩm làm trắng, hãy mua ở những hãng uy tín, đảm bảo được về chất lượng. Mọi sản phẩm làm trắng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chưa đăng ký với Bộ Y Tế (nếu là hàng nhập khẩu) hoặc Sở Y Tế (nếu là hàng made in Việt Nam) đều có khả năng chứa thủy ngân ở hàm lượng vượt ngưỡng (bên cạnh những thành phần cấm khác như corticoids, hydroquinone v.v...)

Nếu bị nhiễm độc thủy ngân do dùng kem trộn, bạn phải làm gì?

Nếu bạn có biểu hiện rõ ràng của việc tổn thương da do kem trộn (giãn mao mạch, trắng bệnh không hồng hào, da kích ứng, dễ nhiễm khuẩn), đặc biệt có dấu hiệu ảnh hưởng đến thận và hệ thần kinh, thì hãy đi khám ngay ở các khoa chống độc của các bệnh viện uy tín. Bởi vì đây không chỉ đơn thuần là vấn đề về da, không chỉ khám da liễu nữa rồi!

Nếu được chẩn đoán là nhiễm độc thủy ngân, hãy làm theo phác đồ của bác sĩ, dù rằng đây là một liệu trình dài và tốn kém. Không nên đến các spa có dịch vụ “hút chì”, “hút thủy ngân”, bởi vì kim loại nặng không thể được “hút” ra dễ dàng như vậy, những dịch vụ này thực sự vô ích.