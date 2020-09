Jennifer Lopez và loạt sao Hollywood mê mệt thiết kế của Công Trí

Jennie Lopez gợi cảm và trẻ trung bất ngờ dù đã bước qua tuổi 50 trong MV mới ra mắt. Thân hình đáng mơ ước của nữ ca sĩ được phô diễn khéo léo qua thiết kế của Công Trí. Đây là thiết kế nằm trong bộ sưu tập Cong Tri Xuân Hè 2020 được trình diễn tại New York Fashion Week. Không chỉ Jennifer Lopez, nhiều sao Hollywood cũng rất ưa chuộng thiết kế của Công Trí. Trong tour diễn "Witness The Tour" năm 2017, Katy Perry đã đặt 3 bộ trang phục của NTK Công Trí. Khi dạo phố, nữ siêu sao cũng diện bộ vest cách điệu màu cực nổi bật của NTK Công Trí. Nữ ca sĩ Rita Ora nóng bỏng trong thiết kế váy đỏ nổi bần bật, tôn dáng siêu đỉnh. Rihanna diện mẫu thiết kế của Công Trí trong bộ sưu tập "Em Hoa" 2017. Thiết kế váy lông chim cùng tay bồng lạ mắt lọt vào mắt xanh của nữ ca sĩ Rita Ora. Beyonce diện thiết kế vàng độc đáo của Công Trí trong buổi công chiếu phim "The Lion King". Thiên thần Victoria's Secret Josephine Skiver thướt tha và xinh đẹp như nàng tiên nữ trong chiếc đầm xanh pastel từ bộ sưu tập Thu Đông 2019. Màu sắc của trang phục.

