Hướng dẫn bài tập Kegel mỗi ngày giúp tận hưởng "cuộc yêu" ngọt ngào, thăng hoa

Cách tập Kegel cho phụ nữ

Hãy tập Kegel bằng cách đi tiểu và sau đó dừng đột ngột giữa dòng. Cơ để bạn ngăn nước tiểu chảy chính là cơ bạn muốn thắt lại khi tập bài tập Kegel. Sau khi đi tiểu hết, bạn hãy siết chặt cơ sàn chậu như cái cách bạn ngăn nước tiểu chảy, sau đó lại thư giãn và lặp lại.

Một phương pháp tuyệt vời khác bạn có thể tập là đưa ngón tay của bạn vào âm đạo và siết chặt âm đạo của bạn về phía ngón tay ấy. Bác sỹ khuyên bạn nên tập bài tập Kegel 10 lần mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Lợi ích của bài tập Kegel với phụ nữ

Cực khoái tốt hơn

Bạn sẽ nhận được cực khoái tốt hơn, bùng nổ hơn bằng cách tập Kegel vài lần mỗi ngày. Khi phụ nữ đạt cực khoái, âm đạo của họ co lại, phát ra những cơn khoái cảm. Tập Kegel tăng cường sức mạnh của các cơ sàn chậu, giúp bạn có cơn co thắt mạnh hơn và cực khoái cũng mạnh mẽ hơn.

Âm đạo se khít hơn

Tập luyện Kegel thường xuyên giúp âm đạo cảu bạn trở nên thon gọn, săn chắc hơn, giúp chuyện phòng the của bạn tuyệt vời hơn. Chưa kể, cơ sàn chậu của bạn có nhiệm vụ bảo vệ cho các cơ quan vùng chậu. Thắt chặt cơ sàn chậu cũng giúp bạn ngăn ngừa đau tử cung, trực tràng hoặc âm đạo.

Kiểm soát bàng quang

Nếu bạn đã sinh con hoặc bàng quang yếu, bạn nên thường xuyên tập Kegel hơn nữa. Tăng cường cơ sàn chậu giúp bạn kiểm soát bàng quang tốt hơn và giúp ngăn ngừa chứng tiểu không tự chủ hoặc rỉ nước tiểu.

Chú ý: Bạn không nên tập Kegel khi đang buồn tiểu. Tập Kegel lúc này không chỉ khiến bạn cảm thấy khó chịu mà còn tăng nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu.

