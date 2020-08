"Hotboy sân khấu điện ảnh" bị tố ngoại tình ăn mặc cực lịch lãm

Ngay sau lùm xùm bị tố ngoại tình, thông tin liên quan đến chồng Âu Hà My được nhiều người quan tâm. Anh chính là nam diễn viên "Đi qua mùa hạ" tên đầy đủ Nguyễn Trọng Hưng sinh năm 1992, từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Với ngoại hình điển trai, Trọng Hưng được mệnh danh là hot boy trường Sân khấu Điện ảnh. Ngoài đời, chồng của Âu Hà My gây ấn tượng với vẻ điển trai và phong cách ăn mặc lịch lãm. Nam diễn viên 28 tuổi thường mặc các trang phục lịch lãm và nam tính như áo sơ mi, vest chỉnh chu. Khi diện vest lên người, Trọng Hưng trông khá bảnh bao và chín chắn. Vốn có vóc dáng cao ráo, chồng Âu Hà My khá dễ mix các trang phục dù đơn giản nhưng vẫn đầy nam tính. Anh chàng ghi điểm khi diện cả cây vest đen đầy sang trọng và nam tính. Vốn có vóc dáng đẹp và gương mặt điển trai nên Trọng Hưng mặc đồ sành điệu không kém các người mẫu. Áo sơ mi và quần âu đóng bộ là set đồ thường xuyên được chàng hot boy trường Sân khấu Điện ảnh một thời ưu ái. Trước khi cưới cô giáo Âu Hà My, Trọng Hưng gây ấn tượng với vẻ điển trai và phong cách ăn mặc bảnh bao. Anh phối áo sơ mi hoa với áo vest trắng trông cực hào hoa và lãng tử. Trọng Hưng được lòng nhiều fan nữ bởi phong cách lịch lãm và vẻ đẹp trai vốn có. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

