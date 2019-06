Hôn nhân viên mãn là cùng nhau nhìn về một hướng

Thật ra, vợ tôi nhẽ cũng nên đeo nhẫn cưới sang ngón khác nếu như nàng cũng giống nhiều người phụ nữ khác. Vì quả thực, nhiều thứ mà các ông chồng khác làm được thì tôi lại chẳng làm được. Chẳng hạn như việc thông tắc cống. Ở nhà, bồn rửa bát bị tắc thường là chị giúp việc hoặc mẹ vợ tôi sẽ làm giúp. Chị giúp việc thì một tuần chỉ qua nhà tôi 2 buổi. Mẹ vợ thì chỉ tối thứ 3 hàng tuần lên ăn cơm cùng các cháu. Thế nên, nhằm ngày không có chị giúp việc và không có cả mẹ vợ tôi thì vợ tôi sẽ ra tay. Thật xấu hổ khi phải nói là việc của tôi chỉ là lăng xăng đi mua cái thông tắc bồn và xách nước bẩn đổ đi. Hay khi cái giàn phơi ở nhà hỏng, con gái tôi phải tuyên bố: “Bố mà sửa được con sẽ công nhận bố đẹp trai hơn Captain America”. Làm ông bố phải leo thang hì hụi mãi cả tối. Và mọi thứ chỉ giải quyết xong khi vợ tôi ra tay, chỉ cho tôi nên làm thế nào để… nhét đầu dây thép đang bị toè vào lỗ suốt được. Ơn giời, cuối cùng cái giàn phơi cũng đã được sửa nhưng tôi không dám chắc nó có hỏng tiếp hay không. Có một ông chồng vụng như vậy hỏi bà vợ nào mà chịu cho thấu?

Hôn nhân vốn chẳng phải chúng ta cưới đúng chồng mà là cùng nhau làm điều mà chúng ta cho là đúng- Ảnh: minh họa. Cưới sai chồng, tôi nghĩ đó vốn là bởi những kỳ vọng không được đáp ứng. Nhưng hỏi vợ tôi có kỳ vọng vào tôi không? Có chứ! Nàng cũng kỳ vọng vào tôi nhiều lắm chứ! Chỉ có điều là nếu tôi không đạt được như nàng kỳ vọng thì nàng cũng sẽ thất vọng tạm thời mà thôi. Là thất vọng tạm thời. Để rồi lại thấy những điều tích cực mà tôi làm được. Bởi dù là ai cũng sẽ có thiếu sót, chỉ là chúng ta nhìn vào sự thiếu sót ấy hay nhìn vào mặt tích cực mà người đó có.



Cưới sai chồng, hẳn là một nỗi thất vọng ghê gớm với bất cứ một phụ nữ nào. Đàn ông cưới sai vợ có thể tìm vợ tạm thời bên ngoài dù điều đó là sai trái. Nhưng phụ nữ cưới sai chồng vốn không có nhiều cách để sửa sai. Nên phụ nữ cưới sai chồng luôn thành một bi kịch nuốt không trôi, kìm không thể. Mà đàn ông vốn nhiều tính xấu do lỗi giáo dục, do di truyền nguồn cội, do xã hội đưa đẩy, do định kiến, do lười thay đổi, do cả những… mẹ chồng. Và phần nhiều đàn ông tệ vốn do cả những người vợ không còn sức để bao dung được nữa. Như vợ tôi, nếu nàng không đủ bao dung nữa cho tôi, hẳn nàng sẽ thấy tôi cũng là ông chồng hỏng hóc rồi.

Tôi không đem vợ mình ra để kêu gọi phụ nữ nên bao dung với chồng hoặc hãy nhìn mặt tích cực của chồng để tha thứ, để yêu thương lại, để cùng vun vén hạnh phúc. Vì có nhìn thấy những ông chồng hỏng đến không thể sửa được mới thấy thương những phụ nữ đã cố gắng suốt bao năm. Chỉ là tôi muốn chia sẻ với mỗi cặp vợ chồng đang sở hữu một cuộc hôn nhân còn có thể cải tạo rằng chúng ta chỉ có thể tốt lên khi có cả 2 người với nhau.

Như chiều nay, tôi có nói với vợ: “Điều kỳ diệu nhất mà chúng ta đã cùng nhau làm được trong cuộc hôn nhân này là hơn 10 năm qua, em và anh vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu trong trái tim 2 đứa. Là cả em và anh. Nếu anh cưới một ai khác không phải em, có lẽ số phận anh cũng giống nhiều ông chồng khác, cách hành xử của anh có lẽ cũng giống như nhiều ông chồng khác.

Giữ một trái tim bên ngực phải của mình luôn đập cùng nhịp với trái tim trong ngực trái của mình là điều không dễ nhưng cũng không quá khó nếu như cả hai trái tim ấy nỗ lực mỗi ngày căn chỉnh nhịp tim mình theo đối phương. Em và anh đã làm được điều đó vì cả 2 chúng ta đều cùng mong đợi điều đó”.

Và cuối cùng, những người vợ đang muốn đeo nhẫn cưới sang ngón tay khác ơi! Hôn nhân vốn chẳng phải chúng ta cưới đúng chồng mà là cùng nhau làm điều mà chúng ta cho là đúng. Giống như hạnh phúc, mỗi người sẽ có cách cảm nhận hạnh phúc khác nhau, quan điểm về hạnh phúc khác nhau. Đừng áp đặt. Đừng quy chuẩn. Đừng gạch đầu dòng một, hai, ba, bốn. Mà là chúng ta cần làm gì để cả hai hạnh phúc. Không có đâu ba chữ “Cưới- Sai- Chồng” mà chỉ có “Yêu- Sai- Cách”. Mà hôn nhân, xét cho cùng chỉ là cách để chúng ta làm ra những điều đúng đắn mà!

