Hội chứng kỳ lạ khiến 'núi đôi' to lên không ngừng

Một phụ nữ Thái Lan, 46 tuổi gần đây đã phải lên tiếng kêu cứu, sau khi ngực của cô đột nhiên phát triển không ngừng cách đây vài tháng. Chứng bệnh kỳ lạ khiến cô không thể làm việc và phải dùng nạng để di chuyển, theo The Sun.

Truyền thông Thái Lan gần đây đưa tin về trường hợp của cô Lam Phrai Si Nuan, một phụ nữ 46 tuổi sống ở một ngôi làng, thuộc tỉnh Phitsanulok. Bộ ngực của cô này bắt đầu phát triển khoảng 9 tháng trước và ngày càng to và nặng đến nổi cô phải dùng nạng để đi lại.

Cô Lam Phrai nói rằng cô đã đi khám nhưng các bác sĩ không thể chấn đoán đây là căn bệnh gì cũng như chưa đưa ra được phương pháp điều trị phù hợp. Các bác sĩ cũng loại bỏ khả năng đây là khối u ung thư. Do tình hình tài chính bấp bênh, người phụ nữ không đủ khả năng chi trả cho các khoản kiểm tra y tế sâu hơn nên đang kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Bộ ngực của cô này bắt đầu phát triển khoảng 9 tháng trước và ngày càng to và nặng đến nổi cô phải dùng nạng để đi lại. Ảnh: Phitsanulok Hot News

Cô Lam Phrai Si Nuan nói với các phóng viên rằng lần đầu tiên cô nhận thấy ngực phát triển to lên cách đây ba năm, nhưng tốc độ chúng tăng lên rất nhanh khoảng 8-9 tháng trước, khi ngực trái của cô trở nên to hơn đáng kể so với ngực bên kia.



Đến khoảng 5 tháng trước, ngực bên phải của cô cũng bắt đầu to dần lên. Và bây giờ cả hai ngực của Lam Phrai đã trở thành gánh nặng thực sự. Cô phải đeo một miếng vải vào cổ để nâng đỡ bộ ngực đang phát triển của cô ấy.

Không chỉ vậy, sức nặng bộ ngực size khủng của Lam Phrai Si Nuan đã gây áp lực liên tục lên cột sống của cô, và khiến cô bị đau cổ, vai và lưng.

Sau nhiều lần đến Bệnh viện Phutthachinarat, các bác sĩ nói rằng họ chỉ có thể phẫu thuật loại bỏ ngực của cô, nhưng cũng mong muốn được biết rõ nguyên nhân dẫn đến việc ngực một người bỗng lớn lên bất thường. Dự kiến, Lam Phrai Si Nuan sẽ có một đợt kiểm tra toàn diện vào tháng 7 này.