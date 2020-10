Học sao Việt chọn bữa sáng bổ dưỡng, no bụng mà không sợ béo

Bữa sáng bổ dưỡng thường nhật của hoa hậu Lương Thùy Linh chính là sữa chua Hy Lạp mix thêm với các loại hạt. Võ Hoàng Yến chọn bữa sáng no bụng mà không béo gồm 2 lòng trắng trứng cùng một bát cháo yến mạch ăn kèm việt quất, hạt óc chó cung cấp đủ năng lượng cho tập luyện, làm việc. Siêu mẫu khẳng định đây là những món "Ăn hoài cũng không sợ mập".Bữa sáng yêu thích của Tăng Thanh Hà là món yến mạch ngâm sữa hạnh nhân tự làm để qua đêm. "Ngọc nữ màn ảnh Việt" thường kết hợp cùng các loại trái cây tươi có sẵn trong tủ lạnh như xoài chín, chuối chín... sau đó thêm các loại hạt như hạt chia, hạnh nhân... nhằm cung cấp đủ dinh dưỡng cho ngày mới. Bánh mì kẹp quả bơ và trứng là bữa sáng yêu thích của ngọc nữ Tăng Thanh Hà. Với món ăn này, người đẹp sẽ bổ sung được lượng protein cần thiết, đồng thời thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng mà không làm cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Giống Hà Tăng, Tóc Tiên cũng "mê mệt" món yến mạch ngâm qua đêm cùng sữa hạnh nhân và sữa chua Hy Lạp. Nữ ca sĩ thêm hạt chia, chuối nghiền nhuyễn cùng các loại trái cây tươi như dâu tây, kiwi để tăng hương vị cho bữa sáng. Bữa sáng của Miu Lê luôn có nhiều chất xơ từ các loại rau củ và protein từ trứng hỗ trợ cho việc tăng cơ giảm mỡ. Châu Bùi lựa chọn cho mình một bữa sáng không chỉ đủ chất mà còn rất đẹp mắt. Trong ớt chuông có rất nhiều vitamin tốt cho cơ thể, bánh mì đen nguyên cám có chứa lượng chất xơ cao giúp giảm cân giữ dáng, trứng là nguồn cung cấp protein và đạm cần thiết. Khi khác, cô lại ăn bánh mì ngũ cốc có hàm lượng chất xơ cao và giàu khoáng chất có lợi cho cơ thể. Quả bơ là một trong những thực phẩm thường xuyên có trong thực đơn của fashionista Hà thành nhờ giàu chất béo tốt, có thể chế biến nhiều cách, đa dạng thực đơn. Bên cạnh việc chăm thể dục, thể thao, Diễm My 9X còn duy trì chế độ ăn ít tinh bột. Bữa sáng của cô thường có khoai lang luộc giúp nhanh no, no lâu. Diễm My cũng chú trọng bổ sung vitamin cho cơ thể với các loại hạt như mè, hạt thông... và ăn nhiều trái cây tươi. Minh Hằng ăn sáng bằng ngũ cốc khi mix với tép bưởi và sữa chua tạo thành món ăn giàu dinh dưỡng cùng vitamin C giúp tạo cảm giác no lâu, đồng thời làm đẹp da từ bên trong. Người đẹp Yến Trang bắt đầu ngày mới với món yến mạch ngâm qua đêm mix cùng một loạt các loại ngũ cốc và trái cây. Món ăn này giàu chất xơ và chất béo có lợi giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm đẹp da, tạo cảm giác no lâu để phòng tránh những cơn đói vặt lúc gần trưa. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn: VTV Review.

Bữa sáng bổ dưỡng thường nhật của hoa hậu Lương Thùy Linh chính là sữa chua Hy Lạp mix thêm với các loại hạt. Võ Hoàng Yến chọn bữa sáng no bụng mà không béo gồm 2 lòng trắng trứng cùng một bát cháo yến mạch ăn kèm việt quất, hạt óc chó cung cấp đủ năng lượng cho tập luyện, làm việc. Siêu mẫu khẳng định đây là những món "Ăn hoài cũng không sợ mập". Bữa sáng yêu thích của Tăng Thanh Hà là món yến mạch ngâm sữa hạnh nhân tự làm để qua đêm. "Ngọc nữ màn ảnh Việt" thường kết hợp cùng các loại trái cây tươi có sẵn trong tủ lạnh như xoài chín, chuối chín... sau đó thêm các loại hạt như hạt chia, hạnh nhân... nhằm cung cấp đủ dinh dưỡng cho ngày mới. Bánh mì kẹp quả bơ và trứng là bữa sáng yêu thích của ngọc nữ Tăng Thanh Hà. Với món ăn này, người đẹp sẽ bổ sung được lượng protein cần thiết, đồng thời thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng mà không làm cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Giống Hà Tăng, Tóc Tiên cũng "mê mệt" món yến mạch ngâm qua đêm cùng sữa hạnh nhân và sữa chua Hy Lạp. Nữ ca sĩ thêm hạt chia, chuối nghiền nhuyễn cùng các loại trái cây tươi như dâu tây, kiwi để tăng hương vị cho bữa sáng. Bữa sáng của Miu Lê luôn có nhiều chất xơ từ các loại rau củ và protein từ trứng hỗ trợ cho việc tăng cơ giảm mỡ. Châu Bùi lựa chọn cho mình một bữa sáng không chỉ đủ chất mà còn rất đẹp mắt. Trong ớt chuông có rất nhiều vitamin tốt cho cơ thể, bánh mì đen nguyên cám có chứa lượng chất xơ cao giúp giảm cân giữ dáng, trứng là nguồn cung cấp protein và đạm cần thiết. Khi khác, cô lại ăn bánh mì ngũ cốc có hàm lượng chất xơ cao và giàu khoáng chất có lợi cho cơ thể. Quả bơ là một trong những thực phẩm thường xuyên có trong thực đơn của fashionista Hà thành nhờ giàu chất béo tốt, có thể chế biến nhiều cách, đa dạng thực đơn. Bên cạnh việc chăm thể dục, thể thao, Diễm My 9X còn duy trì chế độ ăn ít tinh bột. Bữa sáng của cô thường có khoai lang luộc giúp nhanh no, no lâu. Diễm My cũng chú trọng bổ sung vitamin cho cơ thể với các loại hạt như mè, hạt thông... và ăn nhiều trái cây tươi. Minh Hằng ăn sáng bằng ngũ cốc khi mix với tép bưởi và sữa chua tạo thành món ăn giàu dinh dưỡng cùng vitamin C giúp tạo cảm giác no lâu, đồng thời làm đẹp da từ bên trong. Người đẹp Yến Trang bắt đầu ngày mới với món yến mạch ngâm qua đêm mix cùng một loạt các loại ngũ cốc và trái cây. Món ăn này giàu chất xơ và chất béo có lợi giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm đẹp da, tạo cảm giác no lâu để phòng tránh những cơn đói vặt lúc gần trưa. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn: VTV Review.