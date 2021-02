Học mỹ nhân Hoa ngữ U50 dưỡng da, giữ dáng mãi tươi trẻ

Trần Kiều Ân: Là một trong những tượng đài sắc đẹp của Trung Quốc, Trần Kiều Ân không hề có dấu hiệu xuống sắc dù đã ngoài 40. Do đó, bí quyết dưỡng da, giữ dáng của nữ diễn viên 42 tuổi thực sự khiến nhiều người tò mò. Cũng giống như bao người mỹ nhân khác, Trần Kiều Ân nói không với đồ ăn chiên xào nhiều dầu mỡ và đồ ngọt. Thay vào đó, cô chỉ ăn những thực phẩm lành mạnh như: Đậu hũ lên men, bông cải xanh và các loại trái cây tươi. Thực đơn của Trần Kiều Ân không chứa nhiều chất béo mà vẫn cung cấp đủ năng lượng cần thiết. Ngoài ra, khi cần giảm cân, cô sẽ uống hỗn hợp nước trà xanh và lá sen trước khi ăn để giảm cảm giác thèm ăn. Cầu lông và bóng bàn là 2 môn thể thao Trần Kiều Ân lựa chọn để duy trì cơ thể khỏe mạnh. Trần Kiều An tiết lộ bí quyết dưỡng nhan của cô là: Bản thân coi trọng việc dưỡng ẩm hơn là dưỡng trắng, bởi điều này sẽ giúp da căng bóng, giảm nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa. Nữ diễn viên cũng thường xuyên đắp mặt nạ và tẩy trang kỹ càng sau khi làm việc để duy trì làn da khỏe đẹp. Xa Thi Mạn: Dường như các mỹ nhân hack tuổi của Trung Quốc đều tôn thờ chủ nghĩa độc thân, Xa Thi Mạn đã bước sang tuổi 45 nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình. Nhưng có lẽ đó cũng là một trong những bí quyết giúp nữ diễn viên giữ gìn nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng Xa Thi Mạn vẫn sở hữu làn da mịn màng, không tì vết. Khi được hỏi về bí quyết dưỡng da, nữ diễn viên 45 tuổi chia sẻ rằng cô dành ít nhất 1,5 tiếng mỗi ngày để làm đẹp. Là một nghệ sĩ, Xa Thi Mạn thường xuyên phải trang điểm đậm trong thời gian dài khi làm việc, dễ gây ra các vấn đề như bít lỗ chân lông và nổi mụn. Vì vậy, cô rất coi trọng việc làm sạch, sau khi về nhà, Xa Thi Mạn sẽ tẩy trang 4 lần với nhiều sản phẩm kết hợp để đảm bảo không còn sót lại lớp trang điểm và bụi bẩn trên da, sau đó rửa mặt. Về bí quyết dưỡng da, cô sẽ đắp mặt nạ vào mỗi buổi sáng và tối, buổi sáng cô dùng mặt nạ dưỡng ẩm tươi mát để bổ sung độ ẩm cho da và trang điểm dễ dàng hơn, buổi tối cô dùng mặt nạ collagen dày để bổ sung dưỡng chất cho da, còn phần tinh chất dư thừa thì thoa lên cổ. Triệu Vy: Ở độ tuổi 44, Triệu Vy gây bất ngờ cho khán giả khi luôn xuất hiện trong hình ảnh trẻ trung không thua kém gái ba mươi. Nàng Tiểu Yến Tử được nhận xét là có vẻ đẹp tự nhiên nhưng lại đầy quyến rũ. Cô cũng từng chia sẻ với báo chí về cách chăm sóc vẻ ngoài của mình. Triệu Vy cho biết, cô thuộc tạng người dễ tăng cân nên từng rất bất lực khi không thể kiểm soát được cân nặng của mình. Nhưng cuối cùng, cô cũng đã tìm ra một chế độ phù hợp giúp bản thân giảm được 15kg chỉ sau 3 tháng đó là: Uống nhiều nước chanh, ăn nhiều rau xanh, hạn chế đồ ngọt cũng như món ăn nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên chạy bộ và bơi lội để đốt cháy mỡ thừa. Về bí quyết dưỡng da, minh tinh Hoa ngữ chia sẻ: Bản thân vốn có làn da khô nên thường xuyên rửa mặt bằng nước muối loãng mỗi sáng và tối. Ban đêm, cô thoa thêm kem chống lão hóa để ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng chảy xệ. Đắp mặt nạ cũng là phương pháp được nàng Én Nhỏ áp dụng, nhằm duy trì làn da căng mướt, mịn màng. Lâm Tâm Như cũng là một trong những trường hợp trẻ mãi không già của Cbiz. Năm nay cô đã bước sang tuổi 45 nhưng cũng đã bị thời gian lãng quên. Dù đã làm mẹ nhưng Lâm Tâm Như vẫn giữ được nét tươi trẻ và làn da căng mịn. Với nữ diễn viên, bí quyết của cô khá đơn giản, thay vì dùng các biện pháp thẩm mỹ can thiệp, cứ mỗi buổi tối sau khi tẩy trang , cô lại dành nhiều thời gian để chăm sóc da . Lâm Tâm Như tâm sự, từ trẻ da mặt cô rất ít tiết dầu, bã nhờn nhưng lại khá khô, đặc biệt là vào mùa đông. Vì vậy, để giữ độ ẩm cho da, cô yêu thích các loại kem có chức năng kép vừa dùng để dưỡng vừa có thể dùng để trang điểm, có như vậy da mới được chăm sóc bất cứ lúc nào. Điển hình như son môi, cô dùng loại son bóng có dưỡng thay vì chọn dòng son lỳ. Lâm Tâm Như rất chú trọng làm sạch da, bởi nếu tẩy trang không kỹ da rất dễ nổi mụn đầu đen chỗ phần trán và mũi. Hơn nữa, các lỗ chân lông bị tắc còn gây ra nhiều vấn đề về các loại mụn khác. Vì vậy, cô tin dùng các dòng mặt nạ làm sạch sâu để làm bỏ các chất cặn tận sâu lỗ chân lông. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

