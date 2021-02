Học lỏm "Thánh Bin" dưỡng da căng mịn ở tuổi U50

Won Bin sinh năm 1977, là một trong những mỹ nam được yêu thích nhất của Hàn Quốc. Anh bắt đầu được chú ý sau Trái tim mùa thu (2000) - bộ phim gây sốt trên màn ảnh nhỏ và là khởi nguồn cho làn sóng Hallyu lan tỏa khắp châu Á. Ở tuổi 44, nhan sắc của Won Bin vẫn được người hâm mộ ca ngợi.Nam ca sĩ chăm chỉ thực hiện các bước dưỡng da đơn giản để giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Những bức ảnh chụp cận mặt trên tạp chí của Won Bin đã làm nhiều người ngạc nhiên bởi anh sở hữu làn da ngăm khoẻ khoắn, mịn màng, không có mụn. Nói về bí quyết chăm sóc da, tài tử 7X chia sẻ: "Sau khi rửa sạch mặt, tôi thường dùng thêm kem dưỡng và lotion". Do đặc thù của công việc, Won Bin phải trang điểm khi đóng phim, dự sự kiện. Bởi vậy, anh chọn kết thúc ngày dài với việc tẩy trang. Yếu tố này sẽ hạn chế khả năng lên mụn do bị bít lỗ chân lông. Hằng ngày, nam diễn viên luôn bôi kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà. Đây là một trong những bí kíp quan trọng vừa giúp bảo vệ da, vừa có thể ngăn ngừa mụn. Ngoài ra, tia UVA khiến da bị nhăn nheo - một trong những lý do chính dẫn đến lão hoá sớm. Che chắn bằng áo khoác ngoài chỉ hạn chế khả năng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Sử dụng kem chống nắng đều đặn sẽ giúp ngăn các tác hại của tia UV. Một thói quen tốt được Won Bin duy trì đều đặn là uống nhiều nước. Điều này giúp da không bị nhăn nheo, thiếu sức sống. Một ngày, chúng ta nên uống ít nhất 2 lít, tương đương với 8 cốc. Những người trước đó thiếu nước, đang trong quá trình giảm cân thì nên uống 3 lít/ngày. Nhờ chăm chỉ dưỡng da, nam diễn viên Hàn Quốc trông trẻ hơn tuổi thật 44 rất nhiều. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Lăn kim làm đẹp, đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy tiền mất tật mang". Nguồn: VTV1.

