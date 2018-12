Học lỏm bí quyết giảm 7kg, giữ dáng sexy của Á hậu Thanh Tú

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, cái tên Ngô Thanh Thanh Tú dần được nhiều người biết đến hơn. Ít ai biết được rằng trước khi bước vào vòng sơ khảo cuộc thi, Á hậu Thanh Tú phải ép cân từ 63kg xuống 58kg.

Á hậu Thanh Tú từng tập kick boxing để giảm 7kg. Ảnh: Gia đình và xã hội. Vốn không phải là người yêu thích thể thao, tuy nhiên, để cải thiện vóc dáng, Tú theo học kick-boxing và thực sự cảm thấy hứng thú với môn thể thao đối kháng này. Kick-boxing giúp Tú cải thiện sức khỏe và nâng cao thể lực, tăng khả năng linh hoạt, khéo léo của cơ thể và hệ thần kinh, cải tạo hình thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng chắc khỏe. Tại thời điểm quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chế độ tập luyện của Tú được thay đổi để giảm cân và điều chỉnh vóc dáng. Tú tập gym và kick-boxing luân phiên tất cả các ngày trong tuần. Mỗi ngày, Thanh Tú tập luyện từ 90-120 phút. Ngoài ra, Tú còn tập các lớp zumba để cơ thể linh hoạt theo nhạc. Zumba cũng là một trong những môn thể thao giúp người tập đốt nhiều calo và mỡ thừa nhiều nhất. Sau một thời gian kiên trì tập luyện, Tú đã giảm được 7kg mỡ dư thừa, tăng được 4kg cơ bắp. Cô dâu Thanh Tú xinh đẹp bên các phù dâu trong ngày cưới. Ảnh: Gia đình và xã hội.

Bên cạnh việc kiên trì tập luyện, nàng Á hậu cao 1m8 còn tích cực ăn khoai lang để giữ dáng thon thả . Khoai lang là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và khá rẻ tiền. Với hàm lượng chất xơ cao, ít béo và chứa ít calo, đây còn là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm cân.

Giảm cân bằng khoai lang không có nghĩa là bạn ăn khoai lang mỗi ngày, mà cần phải ăn đúng cách và khoa học. Bữa sáng bạn có thể ăn 2 củ khoai lang hấp, luộc hoặc nướng thay cho khẩu phần ăn thông thường hàng ngày. Khoai lang sẽ giúp bạn nhanh no và no lâu hơn những thực phẩm thông thường khác nên chỉ với 2 củ bạn có thể giữ cái dạ dày no đến bữa trưa vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể lại giúp bạn không ăn quá nhiều trong bữa trưa.

– Ăn khoai lang vào bữa sáng thay cho khẩu phần ăn thông thường hàng ngày. Ngoài ra, trước bữa trưa hoặc tối, bạn có thể ăn một chút khoai để giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

– Thay vì hàng ngày ăn từ 1 đến 2 chén cơm, bạn hãy thay bằng 1-2 chén củ khoai lang có thể giảm đi khoảng 20-25% lượng calories. Với người thừa cân, béo phì thì việc thay thế một phần cơm gạo bằng khoai củ sẽ giúp giảm dần một lượng năng lượng thích hợp hấp thụ vào cơ thể và không gây xáo trộn thói quen ăn uống.

– Nên chế biến khoai lang theo phương pháp hấp, luộc hoặc nướng, không nên rán, xào với dầu mỡ sẽ dễ tạo thành chất khó tiêu hoá, phản tác dụng giảm cân.