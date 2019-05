Học cách phòng tránh những bệnh rất dễ mắc khi vào mùa nắng nóng

Say nắng là hiện tượng cơ thể mất nước nghiêm trọng do làm việc dưới điều kiện ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Đây là hiện tượng bệnh mùa nắng mà nhiều người thường gặp trong mùa hè. Các biểu hiện của say nắng gồm ngất xỉu, tăng thân nhiệt, da nóng và khô, mệt lả, đau đầu, khó chịu, đỏ mặt, nôn mửa,... Trời nóng còn khiến nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch gia tăng. Lý do là vì trời quá nóng khiến đổ mồ hôi gây mất nước, làm cho máu dễ bị cô đặc , tăng gánh nặng cho tim và làm cho dòng máu lưu thông không lưu loát. Trời nắng nóng còn khiến bạn dễ mắc phải các bệnh về hô hấp. Các bệnh như viêm mũi họng, viêm xoang, viêm phế quản cấp, viêm phổi là những bệnh thường thấy khi trời nắng nóng. Khi thời tiết quá nóng, bạn cũng rất dễ mắc phải các bệnh lý về tiêu hóa. Cụ thể, khi thời tiết oi bức, hệ tiêu hóa của bạn hoạt động kém đi, ít bài tiết dịch tiêu hóa, khả năng hấp thu cũng kém đi nên ăn không ngon, chán ăn. Thậm chí, nắng nóng gay gắt còn nguy cơ làm da bị bỏng nắng nếu bạn tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 25 phút mà không được bảo vệ. Vì vậy, để tránh tình trạng bị rát và bỏng da, khi đi ngoài đường, bạn nên có biện pháp tránh nắng phù hợp. Ảnh:Internet Mô tả video: Mẹo phòng chống đột quỵ do say nắng. Nguồn Vietnamnet

