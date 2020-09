Học cách làm đẹp gây mê mẩn của 4 mỹ nhân Tân Cương

Tân Cương vốn được coi là xứ sở sinh ra những cô gái có vẻ đẹp khác biệt đầy mê hoặc với mũi cao, nước da trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt to sâu. 4 mỹ nhân Tân Cương nổi tiểng trong làng giải trí Hoa ngữ gồm Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Mạch Địch Na hay Đồng Lệ Á. Nhắc đến dàn mỹ nhân Tân Cương không thể không nhắc tới cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba, cô nàng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Tân Cương" với làn da trắng sáng, ngũ quan sắc sảo lai Tây. Địch Lệ Nhiệt Ba thường có thói quen sử dụng khăn ướt sạch để đắp lên mặt 2 phút mỗi sáng và sau khi ra nắng để hạ nhiệt cho da và cấp ẩm kịp thời. Bên cạnh đó, mỹ nhân này cũng thường xuyên đắp mặt nạ hoa quả, rau củ để cung cấp cho da các vitamin và làm da sáng hơn. Không chỉ chú trọng bôi kem chống nắng, mỹ nhân Tân Cương này còn chủ động bảo vệ từ bên trong bằng cách ăn nhiều hoa quả có vitamin C như cam, quýt, bưởi... Vitamin C trong các loại hoa quả này giúp da của mỹ nhân 9X thêm khỏe mạnh và có khả năng chống chọi với các tia cực tím. Địch Lệ Nhiệt Ba cực kỳ chú trọng bước tẩy trang. Cô nàng thậm chí từng dành hơn 1,5 giờ để tẩy trang dù có trang điểm hay không. Sau khi tẩy trang kỹ càng, Nhiệt Ba sẽ rửa mặt bằng sữa tươi giúp da trắng sáng hơn. Nữ diễn viên ưu tiên sử dụng các sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc tự nhiên để tránh kích ứng da. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn duy trì việc tập yoga mỗi ngày để giữ cho da đẹp, hồng hào và cơ thể cân đối. Cổ Lực Na Trát cũng được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Giống như Địch Lệ Nhiệt Ba, mỹ nhân này cũng chú trọng vào dưỡng ẩm, chống nắng và bước tẩy trang để giữ dàn da trắng mịn không tỳ vết. Cổ Lực Na Trát thường sử dụng xịt khoáng để cân bằng độ pH cho da, chống khô da. Bên cạnh đó, máy phun sương cũng là một biện pháp để mỹ nhân này giữ ẩm cho không khí, tránh khô da. Bên cạnh đó, kem chống nắng chính là "trợ thủ số 1" của mỹ nhân này khi ra ngoài. Cô che chắn rất kỹ càng đến nỗi còn đặc biệt dặn trợ lý sắp xếp trước phòng quay, chụp có thiết bị tránh nắng. Tẩy trang, làm sạch da cũng được người đẹp chú trọng. Người đẹp Tân Cương sử dụng dung dịch tẩy trang chuyên dụng và massage đều trên mặt khoảng 3-4 phút. Sau đó, cô dành 15 phút để thoa sữa rửa mặt và rửa lại bằng nước ấm. Đây là một cách hiệu quả để tránh gây kích ứng da, tăng hiệu quả tẩy tế bào chết, giúp làm sạch tối ưu. Đồng Lệ Á cũng là một trong những mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng nhất. Dù đã bước qua tuổi U40 nhưng làn da và vóc dáng của người đẹp này vẫn hết sức trẻ trung. Bí quyết làm đẹp của Đồng Lệ Á là thường xuyên massage da mặt để máu lưu thông, giúp da mặt tươi tắn, hồng hào. Bên cạnh đó nhất định phải đi ngủ đúng giờ để da được nghỉ ngơi, giúp tái tạo tế bào mới. Người đẹp cũng hạn chế việc trang điểm để tránh việc da bị lão hóa nhanh. Tuy nhiên, Đồng Lệ Á không nhịn ăn để giảm cân, cô từng bày tỏ quan điểm: "Nếu muốn giảm cân, bạn không nên nhịn đói. Ăn uống đầy đủ, khoa học là cách tốt nhất". Theo đó, các bữa ăn của người đẹp lúc nào cũng đầy đủ các chất dinh dưỡng từ rau củ quả và các loại trứng, thịt... Đặc biệt, bữa sáng của cô thường có 5-6 món. Đồng Lệ Á cũng tránh hấp thụ chất béo vào cơ thể: Có một điều thú vị ở người đẹp này đó chính là mỗi khi ra ngoài ăn cùng bạn bè hoặc đi tiệc, người đẹp này luôn để bên cạnh mình một bát giấm nhỏ hoặc bát nước để nhúng qua các loại thực phẩm đã được rán nhằm loại bỏ bớt lượng dầu trong thức ăn. Ngoài các cách kể trên, cả 3 người đẹp đều chú trọng uống đủ nước mỗi ngày, chăm chỉ tập thể thao (chạy bộ hoặc yoga) để giữ vóc dáng chuẩn, da căng mọng, khỏe khoắn. Mạch Địch Na cũng là một người đẹp được xếp vào "Tân Cương tứ mỹ". Cô nhận được sự quan tâm của công chúng khi vào vai Hàm Hương công chúa trong bản "Hoàn Châu cách cách" năm 2010. Làn da của cô thuộc loại nhạy cảm cùng với điều kiện khắc nghiệt lúc quay phim nên muốn bảo vệ da cần phải đặc biệt tỉ mỉ. Cứ một tiếng cô lại thoa kem chống nắng một lần. Bên cạnh đó là đắp mặt nạ dưỡng ẩm để da luôn căng bóng, mịn màng. Xịt khoáng là món đồ không thể thiếu của Mạch Địch Na. Cô nhận thấy, việc quay phim liên tục sẽ khiến da thiếu nước, dễ xuất hiện nếp nhăn, nổi mụn, xỉn màu và lão hóa nhanh nên việc cấp nước cho da rất cần thiết. Ngoài việc dùng xịt khoáng, Mạch Địch Na cũng uống nhiều nước để chăm sóc da từ bên trong. Mỹ nhân Tân Cương rất nghiêm khắc trong ăn uống. Cô hạn chế ăn những món dễ gây béo như nhiều dầu mỡ, đường, tinh bột... Mạch Địch Na thích nấu ăn, đặc biệt là làm bánh ngọt nhưng khi làm xong cô chỉ ăn vài miếng nhỏ để thưởng thức, trách nguy cơ tăng cân. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Cách làm đẹp Avatar Facebook bằng video". Nguồn: VTC.

Tân Cương vốn được coi là xứ sở sinh ra những cô gái có vẻ đẹp khác biệt đầy mê hoặc với mũi cao, nước da trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt to sâu. 4 mỹ nhân Tân Cương nổi tiểng trong làng giải trí Hoa ngữ gồm Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Mạch Địch Na hay Đồng Lệ Á. Nhắc đến dàn mỹ nhân Tân Cương không thể không nhắc tới cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba, cô nàng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Tân Cương" với làn da trắng sáng, ngũ quan sắc sảo lai Tây. Địch Lệ Nhiệt Ba thường có thói quen sử dụng khăn ướt sạch để đắp lên mặt 2 phút mỗi sáng và sau khi ra nắng để hạ nhiệt cho da và cấp ẩm kịp thời. Bên cạnh đó, mỹ nhân này cũng thường xuyên đắp mặt nạ hoa quả, rau củ để cung cấp cho da các vitamin và làm da sáng hơn. Không chỉ chú trọng bôi kem chống nắng, mỹ nhân Tân Cương này còn chủ động bảo vệ từ bên trong bằng cách ăn nhiều hoa quả có vitamin C như cam, quýt, bưởi... Vitamin C trong các loại hoa quả này giúp da của mỹ nhân 9X thêm khỏe mạnh và có khả năng chống chọi với các tia cực tím. Địch Lệ Nhiệt Ba cực kỳ chú trọng bước tẩy trang. Cô nàng thậm chí từng dành hơn 1,5 giờ để tẩy trang dù có trang điểm hay không. Sau khi tẩy trang kỹ càng, Nhiệt Ba sẽ rửa mặt bằng sữa tươi giúp da trắng sáng hơn. Nữ diễn viên ưu tiên sử dụng các sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc tự nhiên để tránh kích ứng da. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn duy trì việc tập yoga mỗi ngày để giữ cho da đẹp, hồng hào và cơ thể cân đối. Cổ Lực Na Trát cũng được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Giống như Địch Lệ Nhiệt Ba, mỹ nhân này cũng chú trọng vào dưỡng ẩm, chống nắng và bước tẩy trang để giữ dàn da trắng mịn không tỳ vết. Cổ Lực Na Trát thường sử dụng xịt khoáng để cân bằng độ pH cho da, chống khô da. Bên cạnh đó, máy phun sương cũng là một biện pháp để mỹ nhân này giữ ẩm cho không khí, tránh khô da. Bên cạnh đó, kem chống nắng chính là "trợ thủ số 1" của mỹ nhân này khi ra ngoài. Cô che chắn rất kỹ càng đến nỗi còn đặc biệt dặn trợ lý sắp xếp trước phòng quay, chụp có thiết bị tránh nắng. Tẩy trang, làm sạch da cũng được người đẹp chú trọng. Người đẹp Tân Cương sử dụng dung dịch tẩy trang chuyên dụng và massage đều trên mặt khoảng 3-4 phút. Sau đó, cô dành 15 phút để thoa sữa rửa mặt và rửa lại bằng nước ấm. Đây là một cách hiệu quả để tránh gây kích ứng da, tăng hiệu quả tẩy tế bào chết, giúp làm sạch tối ưu. Đồng Lệ Á cũng là một trong những mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng nhất. Dù đã bước qua tuổi U40 nhưng làn da và vóc dáng của người đẹp này vẫn hết sức trẻ trung. Bí quyết làm đẹp của Đồng Lệ Á là thường xuyên massage da mặt để máu lưu thông, giúp da mặt tươi tắn, hồng hào. Bên cạnh đó nhất định phải đi ngủ đúng giờ để da được nghỉ ngơi, giúp tái tạo tế bào mới. Người đẹp cũng hạn chế việc trang điểm để tránh việc da bị lão hóa nhanh. Tuy nhiên, Đồng Lệ Á không nhịn ăn để giảm cân, cô từng bày tỏ quan điểm: "Nếu muốn giảm cân, bạn không nên nhịn đói. Ăn uống đầy đủ, khoa học là cách tốt nhất". Theo đó, các bữa ăn của người đẹp lúc nào cũng đầy đủ các chất dinh dưỡng từ rau củ quả và các loại trứng, thịt... Đặc biệt, bữa sáng của cô thường có 5-6 món. Đồng Lệ Á cũng tránh hấp thụ chất béo vào cơ thể: Có một điều thú vị ở người đẹp này đó chính là mỗi khi ra ngoài ăn cùng bạn bè hoặc đi tiệc, người đẹp này luôn để bên cạnh mình một bát giấm nhỏ hoặc bát nước để nhúng qua các loại thực phẩm đã được rán nhằm loại bỏ bớt lượng dầu trong thức ăn. Ngoài các cách kể trên, cả 3 người đẹp đều chú trọng uống đủ nước mỗi ngày, chăm chỉ tập thể thao (chạy bộ hoặc yoga) để giữ vóc dáng chuẩn, da căng mọng, khỏe khoắn. Mạch Địch Na cũng là một người đẹp được xếp vào "Tân Cương tứ mỹ". Cô nhận được sự quan tâm của công chúng khi vào vai Hàm Hương công chúa trong bản "Hoàn Châu cách cách" năm 2010. Làn da của cô thuộc loại nhạy cảm cùng với điều kiện khắc nghiệt lúc quay phim nên muốn bảo vệ da cần phải đặc biệt tỉ mỉ. Cứ một tiếng cô lại thoa kem chống nắng một lần. Bên cạnh đó là đắp mặt nạ dưỡng ẩm để da luôn căng bóng, mịn màng. Xịt khoáng là món đồ không thể thiếu của Mạch Địch Na. Cô nhận thấy, việc quay phim liên tục sẽ khiến da thiếu nước, dễ xuất hiện nếp nhăn, nổi mụn, xỉn màu và lão hóa nhanh nên việc cấp nước cho da rất cần thiết. Ngoài việc dùng xịt khoáng, Mạch Địch Na cũng uống nhiều nước để chăm sóc da từ bên trong. Mỹ nhân Tân Cương rất nghiêm khắc trong ăn uống. Cô hạn chế ăn những món dễ gây béo như nhiều dầu mỡ, đường, tinh bột... Mạch Địch Na thích nấu ăn, đặc biệt là làm bánh ngọt nhưng khi làm xong cô chỉ ăn vài miếng nhỏ để thưởng thức, trách nguy cơ tăng cân. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video " Cách làm đẹp Avatar Facebook bằng video". Nguồn: VTC.