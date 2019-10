Hoảng hồn với các món ăn kinh dị bậc nhất ở Giang Tô, Trung Quốc

Món mắt cừu là một trong những món ăn kinh dị không thể không nhắc đến khi đặt chân đến Giang Tô. Đối với người Giang Tô thì mắt cừu cũng là món ăn ngon và bổ dưỡng nên nếu đủ can đảm thì bạn có thể thử qua và cảm nhận về món ăn đặc biệt này. Món mắt cừu ở Giang Tô cũng được liệt vào danh sách các món ăn khó nuốt ở Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đặc biệt là món này thường được ngụy trang khá tinh vi nên hầu như nhiều người sau khi lỡ nếm thử mới biết mình vừa nuốt mắt của một con cừu. Mắt cừu có thể được chế biến thành nhiều món ngon như mắt cừu nướng, mắt cừu luộc, mắt cừu hầm canh...Canh nhau thai cừu: Không chỉ mắt cừu mà ở Giang Tô còn có món đặc sản "khó nuốt" hơn, đó chính là canh nấu từ nhau thai cừu. Mặc dù biết đây cũng là món ăn bổ dưỡng nhưng ngay chính người Giang Tô cũng chưa chắc dám thử chứ không nói đến du khách nước ngoài. Các món ăn từ sâu xanh béo múp: Nhìn thấy món ăn này lần đầu tiên có lẽ bạn không nghĩ nguyên liệu chính lại là từ những con sâu. Thế nhưng, loài sâu xanh này lại là món ăn tiêu biểu cho tỉnh Giang Tô, nhất là ở thành phố Liên Vân Cảng. Những con sâu được chế biến rất kỳ công và làm ra đủ món ăn ngon như sâu xào trứng, sâu rán giòn, sâu nấu canh cải thảo... Theo người Giang Tô thì món ăn này ngon và có rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tùy từng món khác nhau mà người Giang Tô sẽ để nguyên con sâu hoặc chỉ lấy phần thịt sâu bên trong và bỏ phần da xanh bên ngoài. Tảo địa bì: Thực chất, đây là một loại tảo tự nhiên có vị thanh mát nên không hề gây hại sức khỏe cũng như không hề khó ăn quá. Món tảo này có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon như xào trứng, nấu canh... Thế nhưng, điều khiến nhiều người, kể cả người Trung Quốc phải suy nghĩ trước món ăn này là do vị trí loại tảo thường mọc và sinh sống ở những nơi không mấy sạch sẽ. Loại tảo này thích mọc ở nơi tù động, ẩm thấp, đặc biệt là những nơi xung quanh nhà vệ sinh hoặc nơi có nhiều phân động vật. Do đó, cho dù có rửa sạch cách mấy thì nhiều người Giang Tô khi ăn món này đều bị ám ảnh mùi phân thoang thoảng nên thường rất ngại gắp đũa thử. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Món mắt cừu là một trong những món ăn kinh dị không thể không nhắc đến khi đặt chân đến Giang Tô. Đối với người Giang Tô thì mắt cừu cũng là món ăn ngon và bổ dưỡng nên nếu đủ can đảm thì bạn có thể thử qua và cảm nhận về món ăn đặc biệt này. Món mắt cừu ở Giang Tô cũng được liệt vào danh sách các món ăn khó nuốt ở Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đặc biệt là món này thường được ngụy trang khá tinh vi nên hầu như nhiều người sau khi lỡ nếm thử mới biết mình vừa nuốt mắt của một con cừu. Mắt cừu có thể được chế biến thành nhiều món ngon như mắt cừu nướng, mắt cừu luộc, mắt cừu hầm canh... Canh nhau thai cừu : Không chỉ mắt cừu mà ở Giang Tô còn có món đặc sản "khó nuốt" hơn, đó chính là canh nấu từ nhau thai cừu. Mặc dù biết đây cũng là món ăn bổ dưỡng nhưng ngay chính người Giang Tô cũng chưa chắc dám thử chứ không nói đến du khách nước ngoài. Các món ăn từ sâu xanh béo múp: Nhìn thấy món ăn này lần đầu tiên có lẽ bạn không nghĩ nguyên liệu chính lại là từ những con sâu. Thế nhưng, loài sâu xanh này lại là món ăn tiêu biểu cho tỉnh Giang Tô, nhất là ở thành phố Liên Vân Cảng. Những con sâu được chế biến rất kỳ công và làm ra đủ món ăn ngon như sâu xào trứng, sâu rán giòn, sâu nấu canh cải thảo... Theo người Giang Tô thì món ăn này ngon và có rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tùy từng món khác nhau mà người Giang Tô sẽ để nguyên con sâu hoặc chỉ lấy phần thịt sâu bên trong và bỏ phần da xanh bên ngoài. Tảo địa bì: Thực chất, đây là một loại tảo tự nhiên có vị thanh mát nên không hề gây hại sức khỏe cũng như không hề khó ăn quá. Món tảo này có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon như xào trứng, nấu canh... Thế nhưng, điều khiến nhiều người, kể cả người Trung Quốc phải suy nghĩ trước món ăn này là do vị trí loại tảo thường mọc và sinh sống ở những nơi không mấy sạch sẽ. Loại tảo này thích mọc ở nơi tù động, ẩm thấp, đặc biệt là những nơi xung quanh nhà vệ sinh hoặc nơi có nhiều phân động vật. Do đó, cho dù có rửa sạch cách mấy thì nhiều người Giang Tô khi ăn món này đều bị ám ảnh mùi phân thoang thoảng nên thường rất ngại gắp đũa thử. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.