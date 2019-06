Hoảng hồn cặp đôi đang "thăng hoa" thì bị dính liền vào nhau

Mới đây một người phụ nữ ngoại tình và bạn trai đã bị bắt tại trận khi đang "dính chặt" vì quan hệ tình dục ở Kenya. Theo đó, cặp đôi mắc kẹt với nhau được vận chuyển trên một chiếc xe lăn bằng gỗ để đi tìm hỗ trợ y tế. Người phụ nữ che mặt bằng khăn trải giường trong khi người tình của cô ngơ ngác nhìn xung quanh.



Được biết, khi đang quan hệ tình dục tại một khách sạn thì người đàn ông phát hiện mình không thể tách rời người bạn tình của mình. Người phụ nữ rất đau đớn vì sự cố bất ngờ và họ phải kêu lên để nhờ cứu giúp.

Ảnh minh họa.

Theo Daily Mail, người phụ nữ mắc chứng co thắt âm đạo. Sự co thắt không chủ ý này xảy ra do nhiều nguyên nhân như nhiễm nấm âm đạo, viêm đường tiết niệu hoặc kích thích tâm lý.