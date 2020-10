Hoa hậu Lương Thùy Linh bật mí món ăn vặt no bụng mà không lo béo

Từ trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Thùy Linh đã có thói quen ăn uống điều độ với quy tắc chính là nhiều rau xanh, đủ protein và hạn chế tinh bột. Đến nay, Hoa hậu sinh năm 2000 vẫn duy trì việc ăn uống điều độ, khoa học để giữ gìn vóc dáng. Cô chọn 2 món ăn vặt lành mạnh cho bản thân là sữa chua Hy Lạp và các loại hạt. Đây đều là các món nhiều calo lại ít giá trị dinh dưỡng, có thể làm bữa sáng lẫn bữa ăn phụ trong ngày của Thùy Linh. "Sữa chua Hy Lạp và các loại hạt siêu ngon, bổ dưỡng lại không hề béo. Ăn được vào bữa sáng hoặc lúc đói mà không bị cồn bụng", Hoa hậu Thùy Linh chia sẻ. Sữa chua Hy Lạp được khuyến khích thêm vào chế độ ăn tăng, giảm cân nhờ lượng protein dồi dào nhờ đó giúp nhanh no cũng như no lâu lại có lợi cho việc xây dựng, duy trì cơ bắp. Để giữ dáng thon thả, Lương Thùy Linh thay thế cơm trắng bằng gạo lứt hoặc miến có hàm lượng chất xơ cao, chỉ cần ăn lượng nhỏ đã no. Gạo lứt hay miến đều giúp cơ thể nhanh no, từ đó hạn chế các cơn thèm ăn đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình đốt mỡ. Người đẹp quê Cao Bằng cũng áp dụng cách tính toán calo trong mỗi bữa ăn nhằm kiểm soát chặt chẽ lượng thực phẩm, calo nạp vào cơ thể mỗi ngày. Một bữa của cô nàng 10X có mức calo dao động khoảng 250 - 350 calo. Để duy trì sự săn chắc của cơ thể, Thùy Linh cũng không quên bổ sung thực phẩm chứa nhiều protein như thịt, cá... vào thực đơn của mình. Mỗi bữa, cô tiêu thụ khoảng 50 - 100g thịt hoặc khoảng 200g cá tươi. Ngoài ra, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng mày mò cách làm sữa từ hạt điều để đẹp da, giữ dáng. Được biết, loại sữa này không chỉ tăng cường sức khỏe tim mạch, củng cố hệ xương mà còn góp phần kiểm soát cân nặng, bổ sung chất chống oxy hóa cho làn da, tái tạo da. Áp dụng các cách ăn uống giữ dáng khoa học, hợp lý và duy trì thực hiện đều đặn, nàng hậu 20 tuổi đã chứng minh vóc dáng “cực phẩm” của mình. Ảnh: IG, Internet. Mời độc giả xem video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

