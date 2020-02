Hồ Quang Hiếu nhập viện vì ngộ độc nhân sâm: Cảnh báo mọi người về cách dùng

Theo chia sẻ của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu, lý do anh nhập viện gần đây là vì ngộ độc nhân sâm. "Nhân sâm rất tốt cho sức khỏe nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt mọi người nhé, nhất là khi đường ruột bị yếu như mình. Kinh nghiệm đầu năm lần sau không ăn sâm nhiều nữa" – nam ca sĩ chia sẻ trên facebook của mình.

Hồ Quang Hiếu nhập viện cấp cứu do dùng quá nhiều sâm để bồi bổ.

Nhiều người luôn nghĩ nhân sâm là thuốc bổ, dùng càng nhiều càng tốt nên thường hãm nhân sâm dùng thay nước uống quanh năm. Việc lạm dụng nhân sâm có thể đưa đến nhiều hậu quả nguy hiểm. Đó là lời cảnh báo của bác sĩ đông y Nguyễn Xuân Hướng (Hội Đông y Việt Nam).

Không chỉ nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu nhập viện vì dùng quá nhiều sâm mà trước đó đã có nhiều trường hợp rước bệnh vì loại "thần dược" tẩm bổ sức khỏe này.

Theo lời kể của một số bác sĩ tại các BV ở Hà Nội, từng có một số trường hợp vào BV cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do dùng nhân sâm không đúng cách . Điển hình là trường hợp anh V.M (36 tuổi, ở Hòa Bình) bị xơ gan kèm chảy máu đường ruột vào BV Bạch Mai điều trị. Sau khi ra viện 2 tuần, người vẫn yếu, nghĩ sâm có thể giúp người phục hồi sức khỏe nhanh, anh đã uống liền một lúc 30 gram sâm. Sau 2 ngày, bệnh trở nên nguy cấp, bệnh nhân tiếp tục chảy máu đường ruột, đưa vào BV tỉnh cấp cứu nhưng do mất máu khá nhiều nên lại chuyển về BV Bạch Mai. Mặc dù được truyền máu, nhưng BN vẫn không qua khỏi do tình trạng chảy máu không cầm.

Chị L.H (45 tuổi, ở Hà Nội) thấy người mệt mỏi, gầy rộc do công việc bận rộn vào dịp trước Tết. Sau tết hơn một tháng, thấy người vẫn uể oải, chị liền mua thuốc bổ có nhân sâm về uống. Mỗi ngày uống đều đặn 2 viên. Tới chu kỳ “đèn đỏ”, chị ngạc nhiên thấy huyết màu đỏ tươi, kéo dài tới 7 ngày không hết. Kỳ kinh kéo dài đến 12 ngày cùng với triệu chứng đau bụng ngâm ngẩm, chị đi khám. Bác sĩ chuyên khoa sản đã chẩn đoán, chị bị băng huyết nhưng không rõ nguyên nhân, vì các xét nghiệm, siêu âm đều ổn. Khi bác sĩ hỏi thời gian gần đây chị có uống thuốc gì không, chị cho biết đang uống thuốc bổ có nhân sâm, bác sĩ liền kết luận, chính nhân sâm là nguyên nhân gây chảy máu tử cung, rong kinh và băng huyết.