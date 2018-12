HLV Park Hang Seo yêu thích những món ăn Việt nào?

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên trang chủ AFF Cup, HLV Park Hang-Seo tiết lộ trong các món ăn Việt, ông rất thích món bún chả Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong. Đây là món ăn đường phố nhưng cũng vô cùng nổi tiếng của Việt Nam. Sự hấp dẫn của món ăn chính là chả nướng, bún và nước chấm chua ngọt. Trong đó cách làm chả được chia là hai loại chả viên và chả miếng. Ảnh: DVP Market. Tất cả được tẩm ướp cẩn thận cùng với các gia vị như hành, tỏi, sả, đường... rồi đem nướng lên vô cùng thơm ngon nóng hổi. Khi ăn, bún chả được dọn kèm nước chấm chua ngọt có thêm đu đủ, cà rốt muối chua và rau sống. Ảnh: Foody. Cơm trắng muối vừng là một món ăn vô cùng đơn giản, dân dã của người Việt thế nhưng theo chia sẻ của các thành viên trong đoàn, HLV Park Hang-seo rất thích món này. Ảnh: Internet. Có lần, vợ cầu thủ Văn Quyết làm các món ăn gửi cho chồng và các đồng đội khi đi thi đấu, trong đó có muối vừng. Cũng trong dịp đưa học trò sang Indonesia dự Asiad 2018, vị HLV đã được học trò tặng món ăn này. Ông rất thích và ấn tượng với độ dễ ăn của cơm trắng muối vừng. Ảnh: Bao phu nu. Nem rán: Trong một show truyền hình thực tế Hàn Quốc có tên Master In The House, HLV Park đã mời giàn sao nổi tiếng quay phim nước này tới thưởng thức các món ăn ở liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong đó ông chia sẻ một trong những món ăn mà ông yêu thích ở Việt Nam là chả giò (nem rán), thịt chưng mắm tép, cá Việt Trì... Trong đó món chả giò cũng được đoàn quay phim Hàn Quốc cũng hết lời khen ngợi. Ảnh: 7monngonmoingay. Một trong những món ăn yêu thích của ông Park Hang Seo tại Việt Nam là phở bò. Từ khi trở thành HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam từ cuối năm 2017, ông Park Hang Seo sống cùng vợ trong khu nhà chuyên gia VFF tại Mỹ Đình, Hà Nội. Do khá hợp ẩm thực Việt Nam, vợ chồng ông thường xuyên ăn phở bò. Ảnh: Internet. Không chỉ ăn phở ở Việt Nam mà mỗi lần về Hàn Quốc, khi ra sân bay Incheon để sang Việt Nam, ông đều gọi món phở bò và ăn rất ngon lành. Ông cũng hay được các học trò dẫn đi ăn phở bò. Ảnh: Internet. Chia sẻ với tờ Zing, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết món ăn Việt Nam mà ông thích nhất chính là nước mắm. Ảnh: Zing. "Nếu có một bát nước mắm, tôi có thể ăn mọi thứ. Ngoài ra thì tôi cũng rất thích món cơm chiên." HLV Park Hang-seo cho biết. Ảnh: Foody. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên trang chủ AFF Cup, HLV Park Hang-Seo tiết lộ trong các món ăn Việt, ông rất thích món bún chả Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong. Đây là món ăn đường phố nhưng cũng vô cùng nổi tiếng của Việt Nam. Sự hấp dẫn của món ăn chính là chả nướng, bún và nước chấm chua ngọt. Trong đó cách làm chả được chia là hai loại chả viên và chả miếng. Ảnh: DVP Market. Tất cả được tẩm ướp cẩn thận cùng với các gia vị như hành, tỏi, sả, đường... rồi đem nướng lên vô cùng thơm ngon nóng hổi. Khi ăn, bún chả được dọn kèm nước chấm chua ngọt có thêm đu đủ, cà rốt muối chua và rau sống. Ảnh: Foody. Cơm trắng muối vừng là một món ăn vô cùng đơn giản, dân dã của người Việt thế nhưng theo chia sẻ của các thành viên trong đoàn, HLV Park Hang-seo rất thích món này. Ảnh: Internet. Có lần, vợ cầu thủ Văn Quyết làm các món ăn gửi cho chồng và các đồng đội khi đi thi đấu, trong đó có muối vừng. Cũng trong dịp đưa học trò sang Indonesia dự Asiad 2018, vị HLV đã được học trò tặng món ăn này. Ông rất thích và ấn tượng với độ dễ ăn của cơm trắng muối vừng. Ảnh: Bao phu nu. Nem rán: Trong một show truyền hình thực tế Hàn Quốc có tên Master In The House, HLV Park đã mời giàn sao nổi tiếng quay phim nước này tới thưởng thức các món ăn ở liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong đó ông chia sẻ một trong những món ăn mà ông yêu thích ở Việt Nam là chả giò (nem rán), thịt chưng mắm tép, cá Việt Trì... Trong đó món chả giò cũng được đoàn quay phim Hàn Quốc cũng hết lời khen ngợi. Ảnh: 7monngonmoingay. Một trong những món ăn yêu thích của ông Park Hang Seo tại Việt Nam là phở bò. Từ khi trở thành HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam từ cuối năm 2017, ông Park Hang Seo sống cùng vợ trong khu nhà chuyên gia VFF tại Mỹ Đình, Hà Nội. Do khá hợp ẩm thực Việt Nam, vợ chồng ông thường xuyên ăn phở bò. Ảnh: Internet. Không chỉ ăn phở ở Việt Nam mà mỗi lần về Hàn Quốc, khi ra sân bay Incheon để sang Việt Nam, ông đều gọi món phở bò và ăn rất ngon lành. Ông cũng hay được các học trò dẫn đi ăn phở bò. Ảnh: Internet. Chia sẻ với tờ Zing, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết món ăn Việt Nam mà ông thích nhất chính là nước mắm. Ảnh: Zing. "Nếu có một bát nước mắm, tôi có thể ăn mọi thứ. Ngoài ra thì tôi cũng rất thích món cơm chiên." HLV Park Hang-seo cho biết. Ảnh: Foody. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.