​Hình ảnh những cuộc chia ly cảm động của các y bác sĩ vùng dịch Vũ Hán

Ngày 6/2, hình ảnh một nữ y tá hôn bạn trai qua lớp kính cách ly tại bệnh viện Đại học Y Khoa tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong bức ảnh là y tá Chen Ying và bạn trai tên Huang, kể từ khi dịch bệnh viêm phổi bùng phát, 11 ngày cặp đôi chưa được gặp nhau. Chen Ying và bạn trai dự định đăng ký kết hôn vào ngày 14/2, nhưng sự xuất hiện của virus corona đã phá vỡ kế hoạch trước đó. Mặc dù ngày kết hôn gần kề nhưng Chen Yin vẫn tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch. Hai người đã giao ước với nhau khi dịch bệnh kết thúc, việc đầu tiên họ làm là đi đăng ký kết hôn. Vì đeo mặt nạ và kính bảo hộ trong thời gian dài, khuôn mặt Chen Ying đầy những vết hằn đỏ thẫm. Qua mỗi ngày, vết thương lại sâu thêm, vết cũ chưa kịp lành, cô đã tiếp tục mặc đồ để làm nhiệm vụ. Khi xem những bức ảnh của cô gửi, bạn trai Chen Ying đã trực tiếp đến bệnh viện vì lo lắng. Ảnh: Gương mặt Chen Ying trầy xước và đầy vết hằn do đồ bảo hộ. Anh Li Shilong, nhân viên Trung tâm y tế quốc tế Tây An tạm biệt vợ để tới làm nhiệm vụ tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi được coi là tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra, ngày 3/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN. Anh Liu Guangyao và bạn gái Qiao Bing chia tay nhau tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) để lên đường tham gia chiến dịch cứu trợ các nạn nhân nhiễm virus corona chủng mới tại tỉnh Hồ Bắc, nơi được coi là tâm dịch, ngày 2/2/2020. Liu Guangyao và Qiao Bing hẹn nhau sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ kết hôn. Ảnh: THX/TTXVN. Dân mạng Trung Quốc từng nghẹn ngào trước cảnh Xu Guoliang (bác sĩ tiết niệu thuộc bệnh viện Liên kết số 1 của Đại học Hà Nam) bật khóc khi vẫy tay chào vợ (Wang Yuehua - y tá của bệnh viện Hoài Hà tình nguyện tới Vũ Hán hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân nhiễm nCoV) trên chiếc xe buýt đang rời đi đúng mùng 2 Tết Nguyên đán. Theo bác sĩ Xu, thông thường công việc của hai vợ chồng rất bận, anh cũng không thường xuyên thể hiện tình cảm với vợ theo cách này. Tuy nhiên, khi nhìn vợ bước lên xe để tới vùng tâm dịch, anh đột nhiên không kiềm chế nổi cảm xúc. Phút chia tay người thân của một bác sỹ tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh trước khi lên đường tăng cường cho Vũ Hán. Nguồn: Chinannews. Các nhân viên y bác sỹ tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, xúc động nghẹn ngào khi chia tay đồng nghiệp và người thân trước khi lên đường chi viện cho Hồ Bắc. Nguồn: Chinanews. Cảnh bé gái 9 tuổi rơi nước mắt khi không thể ôm lấy người mẹ làm y tá đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Mẹ của cô bé là Liu Haiyan, làm y tá tuyến đầu ở Phù Câu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khi dịch bệnh corona bùng nổ, cô Liu đã phải làm việc liên tục, không thể trở về nhà từ ngày mùng 1 Tết. Chồng của Haiyan cho biết từ khi vợ chuyển hẳn vào bệnh viện để ngăn ngừa dịch, con gái 9 tuổi ở nhà luôn mong nhớ mẹ trở về. Vào ngày 31/1, hai bố con đã đến bệnh viện thăm mẹ. Cô con gái rất muốn được ôm mẹ, Haiyan cũng rất nhớ thương con nhưng vì lo sợ có thể lây nhiễm virus corona sang con, Haiyan đã không dám đến gần. Hình ảnh hai mẹ con gửi một cái ôm không khí từ xa tới nhau khiến những người xung quanh rơm rớm nước mắt. Ảnh: Internet. Anh Hao Tiedan (phải) chia tay với vợ Zhang Saihong và con gái vừa chào đời được 2 ngày trước khi lên đường đến vùng dịch corona ở Hồ Bắc hỗ trợ. Ảnh: Tân Hoa Xã Video "Cập nhật 10/2: Số ca tử vong do nhiễm virus corona tăng lên 910". Nguồn: VTC Now.

