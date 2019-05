Hi hữu vòng tránh thai “đi lạc” tạo sỏi to gần 6cm

(Kiến Thức) - BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa phẫu thuật tán sỏi nội soi lấy que tránh thai trong bàng quang cho bệnh nhân. Đây là ca bệnh hi hữu do vòng tránh thai “đi lạc” tạo sỏi bàng quang to gần 6cm.