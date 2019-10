Hết hồn với những món ăn kinh dị của Thái Lan

Kiến lửa băm: Larb Mote Daeng được làm từ kiến lửa và trứng của nó. Thật ra, khi dọn lên bàn ăn thì trứng kiến và kiến đều đã được băm nhuyễn nên người ăn sẽ không hình dung được nguyên liệu bên trong. Vị chua chua của kiến hòa với vị bùi béo của trứng khiến món ăn này trở nên rất hấp dẫn. Thế nhưng, nhiều người sau khi biết nguyên liệu làm nên món ăn kinh dị của Thái Lan này thì lại không dám thử. Cảm giác cho con kiến, trứng kiến vào miệng và nhai nhai vẫn cảm thấy rợn người và "sởn da gà". Thịt bò sống: Món Larb Leuat Neua được làm từ thịt bò sống thái mỏng và rắc thêm một ít rau húng thơm - thành phần đặc biệt khiến nhiều người thêm kinh hãi đó là tiết bò tươi được rưới lên món ăn. Món ăn Thái Lan này được rất nhiều đàn ông địa phương ưa chuộng và nó thường xuyên góp mặt trong các bữa tiệc nhậu. Tuy nhiên, ít du khách nào đủ can đảm để thử món ăn kinh dị này. Goong Chae Nam Pla: Đây là món ăn gồm tôm tít sống rưới nước mắm, thêm ớt và các loại rau thơm. Nếu là người không giỏi ăn đồ sống thì chắc chắn bạn sẽ chẳng dám thử món này. Yum Kai Yeow Maa: Trứng vịt bắc thảo trộn với salad kiểu Thái không phải món dễ ăn, do có mùi vị khiến nhiều người phải bịt mũi. Côn trùng chiên: Côn trùng từ lâu đã trở thành món ngon độc đáo và rất phổ biến ở Thái Lan. Những con côn trùng được chiên giòn với màu vàng ươm hấp dẫn. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ can đảm cho từng con côn trùng vào miệng, nhất là những con gián hoặc bọ cạp. Thậm chí, có người phải "nôn thốc nôn tháo" và nhổ vội con gián ra ngoài.Thạch phân: Món ăn chỉ xuất hiện chưa lâu nhưng nó cũng gây “bão” bởi hình dáng nó cực kỳ giống một bãi phân từ màu sắc cho đến hình dáng. Do đó, nhiều người nhìn thôi đã khiếp sợ rồi chứ không có ý định nếm thử. Chúng có thể trông không ngon, nhưng chúng được làm từ sữa dừa và xi-rô trái cây và được đóng vào khuôn tạo hình 3D, nên món thạch này trông rất giống "đồ thật". Không chỉ vậy, của hàng còn khéo léo pha màu sao giống phiên bản thật nhất có thể. Tép nhảy hay còn gọi là Goong Ten có nguyên liệu chính từ những con tép còn tươi sống 100%. Những chú tép tươi sống được trộn với rau thơm và ớt nhìn trông rất hấp dẫn nhưng thật sự là khó lấy đủ can đảm để cho từng con tép sống vào miệng. Món này sở dĩ có tên tép nhảy là bởi khi đĩa tép được dọn ra thì những con tép trong đĩa còn nhảy tứ tung. Thậm chí khi bạn cho tép vào miệng rồi thì nó vẫn còn đủ sức để nhảy khiến không ít người hốt hoảng mà nhả nó ra khỏi miệng ngay. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Kiến lửa băm: Larb Mote Daeng được làm từ kiến lửa và trứng của nó. Thật ra, khi dọn lên bàn ăn thì trứng kiến và kiến đều đã được băm nhuyễn nên người ăn sẽ không hình dung được nguyên liệu bên trong. Vị chua chua của kiến hòa với vị bùi béo của trứng khiến món ăn này trở nên rất hấp dẫn. Thế nhưng, nhiều người sau khi biết nguyên liệu làm nên món ăn kinh dị của Thái Lan này thì lại không dám thử. Cảm giác cho con kiến, trứng kiến vào miệng và nhai nhai vẫn cảm thấy rợn người và "sởn da gà". Thịt bò sống: Món Larb Leuat Neua được làm từ thịt bò sống thái mỏng và rắc thêm một ít rau húng thơm - thành phần đặc biệt khiến nhiều người thêm kinh hãi đó là tiết bò tươi được rưới lên món ăn. Món ăn Thái Lan này được rất nhiều đàn ông địa phương ưa chuộng và nó thường xuyên góp mặt trong các bữa tiệc nhậu. Tuy nhiên, ít du khách nào đủ can đảm để thử món ăn kinh dị này. Goong Chae Nam Pla: Đây là món ăn gồm tôm tít sống rưới nước mắm, thêm ớt và các loại rau thơm. Nếu là người không giỏi ăn đồ sống thì chắc chắn bạn sẽ chẳng dám thử món này. Yum Kai Yeow Maa: Trứng vịt bắc thảo trộn với salad kiểu Thái không phải món dễ ăn, do có mùi vị khiến nhiều người phải bịt mũi. Côn trùng chiên: Côn trùng từ lâu đã trở thành món ngon độc đáo và rất phổ biến ở Thái Lan. Những con côn trùng được chiên giòn với màu vàng ươm hấp dẫn. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ can đảm cho từng con côn trùng vào miệng, nhất là những con gián hoặc bọ cạp. Thậm chí, có người phải "nôn thốc nôn tháo" và nhổ vội con gián ra ngoài. Thạch phân : Món ăn chỉ xuất hiện chưa lâu nhưng nó cũng gây "bão" bởi hình dáng nó cực kỳ giống một bãi phân từ màu sắc cho đến hình dáng. Do đó, nhiều người nhìn thôi đã khiếp sợ rồi chứ không có ý định nếm thử. Chúng có thể trông không ngon, nhưng chúng được làm từ sữa dừa và xi-rô trái cây và được đóng vào khuôn tạo hình 3D, nên món thạch này trông rất giống "đồ thật". Không chỉ vậy, của hàng còn khéo léo pha màu sao giống phiên bản thật nhất có thể. Tép nhảy hay còn gọi là Goong Ten có nguyên liệu chính từ những con tép còn tươi sống 100%. Những chú tép tươi sống được trộn với rau thơm và ớt nhìn trông rất hấp dẫn nhưng thật sự là khó lấy đủ can đảm để cho từng con tép sống vào miệng. Món này sở dĩ có tên tép nhảy là bởi khi đĩa tép được dọn ra thì những con tép trong đĩa còn nhảy tứ tung. Thậm chí khi bạn cho tép vào miệng rồi thì nó vẫn còn đủ sức để nhảy khiến không ít người hốt hoảng mà nhả nó ra khỏi miệng ngay.