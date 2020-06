Hết hồn với loạt ảnh cận cảnh quá trình chuyển giới của Lynk Lee

Mới đây, Lynk Lee vừa đăng tải những tâm sự về hành trình thực hiện phẫu thuật chuyển giới để sở hữu một khuôn mặt và vóc dáng xinh đẹp, nữ tính. Những hình ảnh phẫu thuật trong hành trình tìm kiếm chính mình của người đẹp chuyển giới khiến cư dân mạng hết sức bất ngờ và xót xa. Lynk Lee cho biết, trước khi phẫu thuật chuyển giới, cô đã thực hiện một số ca thẩm mỹ nhỏ như sửa mắt, mũi và tiêm má baby, tuy nhiên vẫn chưa thực sự hài lòng. Vì thế, cô đã sang Hàn Quốc để thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp hơn như phẫu thuật xương mặt, gọt hàm, hạ đường chân tóc để trán bớt cao và khuôn mặt hài hòa, trượt cằm để khuôn mặt thanh tú hơn, đồng thời là tiến hành nâng ngực. Loạt ảnh cận cảnh gương mặt biến đổi trong quá trình phẫu thuật của Lynk Lee thực sự khiến nhiều người sốc. Tuy nhiên, người đẹp này vẫn lạc quan chia sẻ: "Xem xong các bạn sẽ sốc lắm đấy. Nhưng thề là Linh không hề đau như các bạn đang tưởng, chả hiểu sao lại thế luôn ý. Linh chỉ thấy nó như một giấc ngủ, dậy mọi thứ đã xong xuôi, chỉ có điều cơ thể hơi mệt xíu nhưng mà lại không đau tí nào. Linh nghĩ chắc do mình chuẩn bị tâm lý kĩ nên chịu được, hoặc đợi thuốc tê hết sẽ ngấm đau dần vì gọt hàm, cắt xương đủ kiểu cơ mà. Nhưng không, Linh lại lầm, đợi mãi mà vẫn chẳng đau. Lạ thật! Mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng. Không biết do tay nghề bác sỹ giỏi hay do máy móc công nghệ cao nữa. Nhưng quả thật mọi thứ xảy ra rất đơn giản và nhẹ nhàng". Sau hai tháng thực hiện cuộc đại phẫu, gương mặt của Lynk Lee đã hài hòa và thon thả hơn. Đến tháng thứ 3, cô đã tự tin diện các trang phục gợi cảm và trang điểm xinh như bao cô gái khác. Sau 4 tháng trải qua các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, Lynk Lee hài lòng với ngoại hình hiện tại của mình. Mời độc giả theo dõi video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

Mới đây, Lynk Lee vừa đăng tải những tâm sự về hành trình thực hiện phẫu thuật chuyển giới để sở hữu một khuôn mặt và vóc dáng xinh đẹp, nữ tính. Những hình ảnh phẫu thuật trong hành trình tìm kiếm chính mình của người đẹp chuyển giới khiến cư dân mạng hết sức bất ngờ và xót xa. Lynk Lee cho biết, trước khi phẫu thuật chuyển giới, cô đã thực hiện một số ca thẩm mỹ nhỏ như sửa mắt, mũi và tiêm má baby, tuy nhiên vẫn chưa thực sự hài lòng. Vì thế, cô đã sang Hàn Quốc để thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp hơn như phẫu thuật xương mặt, gọt hàm, hạ đường chân tóc để trán bớt cao và khuôn mặt hài hòa, trượt cằm để khuôn mặt thanh tú hơn, đồng thời là tiến hành nâng ngực. Loạt ảnh cận cảnh gương mặt biến đổi trong quá trình phẫu thuật của Lynk Lee thực sự khiến nhiều người sốc. Tuy nhiên, người đẹp này vẫn lạc quan chia sẻ: "Xem xong các bạn sẽ sốc lắm đấy. Nhưng thề là Linh không hề đau như các bạn đang tưởng, chả hiểu sao lại thế luôn ý. Linh chỉ thấy nó như một giấc ngủ, dậy mọi thứ đã xong xuôi, chỉ có điều cơ thể hơi mệt xíu nhưng mà lại không đau tí nào. Linh nghĩ chắc do mình chuẩn bị tâm lý kĩ nên chịu được, hoặc đợi thuốc tê hết sẽ ngấm đau dần vì gọt hàm, cắt xương đủ kiểu cơ mà. Nhưng không, Linh lại lầm, đợi mãi mà vẫn chẳng đau. Lạ thật! Mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng. Không biết do tay nghề bác sỹ giỏi hay do máy móc công nghệ cao nữa. Nhưng quả thật mọi thứ xảy ra rất đơn giản và nhẹ nhàng". Sau hai tháng thực hiện cuộc đại phẫu, gương mặt của Lynk Lee đã hài hòa và thon thả hơn. Đến tháng thứ 3, cô đã tự tin diện các trang phục gợi cảm và trang điểm xinh như bao cô gái khác. Sau 4 tháng trải qua các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, Lynk Lee hài lòng với ngoại hình hiện tại của mình. Mời độc giả theo dõi video " Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.