Hẹn hò với doanh nhân kém 9 tuổi, Trần Kiều Ân làm gì để dưỡng da?

Năm nay tròn 40 tuổi nhưng Trần Kiều Ân vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, làn da căng mịn, trông trẻ hơn cả bạn trai doanh nhân kém 9 tuổi. Bên cạnh yếu tố di truyền thì các bước dưỡng da hàng ngày cũng vô cùng quan trọng để nữ diễn viên "hack tuổi" đỉnh cao như vậy. Để sở hữu vẻ ngoài trẻ trung cùng làn da trắng mịn, Trần Kiều Ân chăm chỉ tự dưỡng da tại nhà. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn với tạp chí thời trang của Trung Quốc, Trần Kiểu Ân cho biết cô rất coi trọng việc dưỡng ẩm. Trái ngược với nhiều chị em, nữ diễn viên không quá chú trọng vào dưỡng trắng. Thay vào đó, cô luôn đảm bảo da được cấp đủ nước. Điều này giúp da căng bóng, đồng thời giảm bớt nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hoá. Diễn viên sinh năm 1979 cũng rất chăm chỉ đắp mặt nạ. Kể cả khi có lịch trình dày đặc hay đang tham gia chương trình, cô vẫn nhớ dưỡng da. Tẩy trang kỹ lưỡng: Là một diễn viên thường xuyên trang điểm đậm, Trần Kiều Ân cũng vô cùng chú trọng vào việc tẩy trang cho da. Nhiều người thường chỉ tẩy trang qua loa cho xong nhưng Trần Kiều Ân lại rất cầu kỳ trong bước này. Cô cho rằng chỉ khi tẩy trang sạch thì da mới có thể hấp thụ toàn bộ dưỡng chất từ những bước skincare sau đó. Cô lưu ý chọn sản phẩm tẩy trang dịu nhẹ dạng sữa, vừa tẩy trang vừa massage nhẹ nhàng trên da để giúp làm sạch sâu lại kích thích máu lưu thông. Dưỡng mắt: Mắt chính là bộ phận dễ bộc lộ nhược điểm tuổi tác của nhiều cô nàng. Vốn sở hữu đôi mắt to tròn ấn tượng nên Trần Kiều Ân cũng đặc biệt chú trọng việc dưỡng vùng mắt. Sau các bước dưỡng da thông thường, Trần Kiều Ân sẽ dùng thêm một chút kem mắt kết hợp thêm các động tác massage để kích thích máu lưu thông. Ngoài ra, đôi khi cô còn đắp mặt nạ mắt để giữ vùng da này luôn căng mọng, hạn chế nếp nhăn, quầng thâm. Massage cho đôi chân: Không chỉ chú ý tới việc chăm sóc khuôn mặt, Trần Kiều Ân còn làm đẹp cho các vùng khác trên cơ thể của mình. Do lịch trình công việc thường phải sử dụng giày cao gót nên Trần Kiều Ân luôn tìm cách xoa dịu đôi chân khi trở về nhà. Cô massage chân và bôi kem dưỡng ẩm để tránh gây phù nhức chân. Ngoài ra, Trần Kiều Ân còn ngâm chân bằng nước ấm để giúp lưu thông máu, đào thải chất độc tích lũy trong cơ thể, điều chỉnh nội tiết tránh phù nề. Tập thể dục thường xuyên: Vì Trần Kiều Ân không thích ánh nắng mặt trời nên đặc biệt lựa chọn những môn thể thao trong nhà. Cầu lông, bóng bàn là những bộ môn cô yêu thích. Dù công việc bận rộn, người đẹp vẫn không quên tập luyện đều đặn. Việc ra nhiều mồ hôi giúp trao đổi chất cơ thể, làm cho sức sống dồi dào, sảng khoái tinh thần. Uống trà không đường: Mỗi ngày, Trần Kiều Ân đều mang theo nước ấm để có thể bổ sung nước thường xuyên cho co thể, từ đó giúp làn da được cấp ẩm hiệu quả. Bên cạnh đó, cô cũng thường uống trà không đường. Trần Kiều Ân cho rằng, việc uống trà sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố và đẩy lùi nguy cơ lão hóa hiệu quả. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

