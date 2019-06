Hé lộ cách làm trắng răng ngay tại nhà vừa hiệu quả, vừa an toàn

Sử dụng dầu dừa là một cách an toàn để bạn làm trắng răng ngay tại nhà. Ảnh: svgs. Bạn có thể đánh răng với dầu dừa hàng ngày trong 15 - 20 phút để loại bỏ vi khuẩn, giảm mảng bám, từ đó làm răng của bạn trắng sáng hơn. Ảnh: wp. Nếu không có dầu dừa, bạn có thể sử dụng baking soda để thay thế. Ảnh: nuts. Bạn chỉ cần đánh răng bằng hỗn hợp baking soda và nước để làm giảm vi khuẩn trong miệng và đánh bay vết bẩn trên bề mặt răng. Ảnh: chonloainaotot. Hydrogen peroxide là một chất tẩy trắng tự nhiên và có thể tiêu diệt vi khuẩn trong miệng của bạn. Do đó, bạn có thể sử dụng nó như một loại nước súc miệng hoặc trộn nó với baking soda để tạo thành kem đánh răng làm trắng. Ảnh: stylecraze. Giấm táo có đặc tính kháng khuẩn, do đó cũng có thể giúp làm trắng răng của bạn. Ảnh: healthline. Tuy nhiên, việc lạm dụng giấm cũng có thể làm mòn men răng của bạn. Vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng giấm táo để làm trắng răng một vài lần mỗi tuần. Ảnh: wp. Một số loại trái cây và rau có thể có đặc tính giúp làm trắng răng như dâu tây, dứa. Do đó, bạn nên thường xuyên ăn những loại trái cây và rau này để giúp loại bỏ mảng bám và giữ cho răng của bạn sáng bóng. Ảnh: detoxgreen. Bạn cũng nên tuân thủ một chế độ ăn uống lành mạnh với đủ canxi, điều này cũng có thể giúp ngăn ngừa răng trở nên ố vàng. Ảnh: thefullhelping. Cuối cùng, việc đơn giản mà chúng ta vẫn làm hàng ngày, đó chính là đánh răng ngay sau khi ăn cũng có thể giúp ngăn ngừa những mảng bám trên răng, chống hôi miệng. Ảnh: bustle. Những cách làm trắng răng tự nhiên. Nguồn: Cuộc sống hạnh phúc

