Hai nam sinh đột tử khi đeo khẩu trang chạy bộ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Ngày 30/4, một nam sinh 14 tuổi qua đời trong khi đang kiểm tra thể lực chạy 1 km tại trường ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Trong lúc chạy, cậu bé đeo mặt nạ N95.



Trước đó, một nam sinh khác 15 tuổi ở tỉnh Hà Nam cũng đột tử khi đeo khẩu trang kiểm tra chạy bộ vào ngày 24/4. Bố của nam sinh này chia sẻ: "Bác sĩ đã ghi nguyên nhân con trai tôi tử vong là do đột tử, muốn biết lý do cụ thể hơn phải tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng gia đình tôi không đồng ý, bởi chúng tôi muốn bảo toàn thi thể cho con. Tôi hoài nghi lý do con đột tử là do mang khẩu trang khi tập luyện cường độ cao. Ngày hôm ấy, nhiệt độ ngoài trời là 20 độ C, con đeo khẩu trang trong lúc tập thể dục chắc hẳn không cảm thấy thoải mái".

Học sinh Trung Quốc tập thể dục tại trường vẫn phải đeo khẩu trang. Ảnh: Shanghaiist.

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, học sinh, sinh viên Trung Quốc đã quay trở lại trường học từ cuối tháng 4 và bắt buộc phải đeo khẩu trang mọi lúc.

Việc đeo khẩu trang trong khi vận động mạnh được khẳng định là không tốt nhưng không có bằng chứng nào cho thấy cái chết của hai nam sinh trên do việc làm này gây ra. Các bệnh lý sức khỏe tiềm ẩn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi đột ngột của hai đứa trẻ. Các chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng đeo khẩu trang khi chạy bộ sẽ làm giảm lượng oxy được hít vào. Việc gây ra đột tử thì chưa được kiểm chứng nhưng không loại trừ khả năng.

Trước sự việc đáng tiệc xảy ra với hai nam sinh trên, các bác sĩ cũng đưa khuyến cáo mọi người không nên đeo khẩu trang N95 quá lâu , không dùng cho trẻ em dưới 7 tuổi.

Bác sĩ Vương Nguyệt Đan, khoa miễn dịch, Bệnh viện Khoa học Y tế cơ bản thuộc Đại học Bắc Kinh, cho biết: "Cho dù là người lớn khi mang khẩu trang N95 cũng không nên kéo dài quá 4 tiếng, nếu không sẽ gây tổn thương chức năng hô hấp của phổi".

Bác sĩ Tông Chí Dũng, khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Tây Trung Hoa, cho biết: "Các bậc cha mẹ không nên cho trẻ dưới 7 tuổi mang khẩu trang N95, bởi khẩu trang N95 có thể gây cản trở hô hấp khiến trẻ nhỏ ngạt thở".

Cùng quan điểm, Giáo sư Đường Dũng Quân – bác sỹ khoa hô hấp Bệnh viện Tương Nhã thuộc Đại học Trung Nam cho biết, chức năng tim và phổi của các em học sinh (dưới 18 tuổi) vẫn tiếp tục phát triển trong quá trình dậy thì, do đó đeo khẩu trang chuyên dụng N95 trong thời gian dài sẽ dễ dẫn đến các tổn thương của tim và phổi, đặc biệt là khi tiến hành các hoạt động thể chất tại trường. Do đó, theo ông Đường Dũng Quân, các bậc phụ huynh không nên cho các em học sinh đeo khẩu trang chuyên dụng N95 khi vận động mạnh, thay vào đó là dùng khẩu trang y tế 1 lần và thay sau 4 tiếng sử dụng.

Trong khi đó, Bác sĩ Hà Hạo, Bệnh viện Liên kết thuộc Đại học Quảng Châu, cũng cho biết: "Chúng tôi khuyến nghị không nên cho học sinh mang khẩu trang khi tập thể dục, bởi điều này có thể khiến các em thiếu dưỡng khí trong lúc tập luyện cường độ cao. Học sinh tập thể dục nên vận động ở nơi thoáng khí, không mang khẩu trang, duy trì khoảng cách an toàn với các học sinh khác".

Giáo sư Cận Hướng Dục, giảng dạy tại trường Dệt may thuộc Đại học Donghua cho biết: "Khẩu trang N95 có tính kháng khuẩn cao nhưng không thoáng khí, đối với trẻ nhỏ không phải là lựa chọn tốt nhất".

Hiện tại, học sinh, sinh viên Trung Quốc đã đi học trở lại nhưng việc tập thể dục ở trường đã được cấm tại nhiều tỉnh thành, hướng đến lan rộng ra toàn quốc. Đây cũng là bài học cho nhiều quốc gia khác trên thế giới chú ý, tránh để trường hợp đáng tiếc xảy ra.