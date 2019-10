Hà Nội ô nhiễm không khí: Tuổi thọ có giảm?

(Kiến Thức) - Trong nhiều ngày qua, Hà Nội ô nhiễm không khí luôn đứng vị trí số 1 trong top. Các chuyên gia lưu ý thực tế đáng lo ngại rằng 147 triệu năm tuổi thọ đã bị giảm trên toàn thế giới trong năm 2017 do ô nhiễm không khí.

Ngày 30/10, tình trạng Hà Nội ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng với chỉ số chất lượng không khí (AQI) đã chạm mốc 224 ở thời điểm 10h (theo số liệu của trang Airvisual), lúc 6h sáng, chỉ số AQI là 289.



Chỉ số AQI tại Hà Nội lúc 10h sáng nay. Nguồn: Airvisual Tại địa điểm 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, số liệu lúc 7h của CEM (Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc) cho thấy, chỉ số AQI lên mức 235, trước đó vào lúc 2-3h sáng, chỉ số này chạm mốc 266. Việc AQI tại Hà Nội vượt lên mức 266-289 là mốc cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, chất lượng không khí được chia làm 5 mức, tức 0-100 là chất lượng không khí tốt và chấp nhận được. Từ 101 – 200 là kém, người dân nhóm nhạy cảm cần hạn chế ra ngoài. Chỉ số AQI từ 201 – 300 là thang màu tím, thuộc nhóm rất ô nhiễm. Với nhóm màu tím, là mức ảnh hưởng sức khoẻ đến tất cả người dân, khi ra đường cần đeo khẩu trang y tế chống được bụi mịn, không đạp xe đạp, trong đó nhóm nhạy cảm gồm trẻ em, người già, người mắc bệnh hô hấp, phụ nữ có thai cần tránh ra ngoài, trong khi ở thang AQI (151-200) chỉ yêu cầu nhóm này hạn chế ra ngoài. Về nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Tổng thư ký Hội Hô hấp Việt Nam, Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp, BV Bạch Mai cho biết, ô nhiễm không khí được coi là kẻ giết người thầm lặng. Theo WHO, ước tính khoảng 30% các trường hợp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí, tỉ lệ này ở bệnh đột quỵ chiếm khoảng 25%. Riêng đối với bệnh lý hô hấp, các đối tượng bị ảnh hưởng sẽ nhiều hơn rất nhiều, ước tính khoảng 43% các trường hợp tử vong do các bệnh lý hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí làm giảm gần 2 năm tuổi thọ của trẻ em Các chuyên gia lưu ý thực tế đáng lo ngại rằng 147 triệu năm tuổi thọ đã bị giảm trên toàn thế giới trong năm 2017 do ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí khiến tuổi thọ trẻ em ngày nay giảm trung bình 20 tháng, trong đó trẻ em ở khu vực Nam Á chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đây là cảnh báo của các nhà khoa học Mỹ và Canada đưa ra trong báo cáo công bố ngày 3/4/2019. Tại Đông Á, tuổi thọ của trẻ em giảm khoảng 23 tháng do ô nhiễm không khí. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo Tình trạng Không khí toàn cầu do Viện nghiên cứu các tác hại đối với sức khỏe có trụ sở ở Mỹ và Đại học British Columbia (Canada) công bố, ô nhiễm không khí là nguyên nhân thứ 5 gây tử vong sớm trên toàn thế giới, nhiều hơn cả số trường hợp tử vong do sốt rét, tai nạn giao thông đường bộ, suy dinh dưỡng hoặc do đồ uống có cồn.

Tuổi thọ của trẻ em Nam Á bị rút ngắn nhiều nhất, khoảng 30 tháng, do vừa phải hít thở bầu không khí ô nhiễm ở ngoài đường, vừa phải sống trong môi trường không trong lành ở nhà.

Tại Đông Á, tuổi thọ của trẻ em giảm khoảng 23 tháng do ô nhiễm không khí, trong khi con số này ở các khu vực phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ chỉ là 20 tuần.

Qua phân tích dữ liệu thu thập vào cuối năm 2017, các chuyên gia ước tính nếu mức độ ô nhiễm không khí được kiểm soát trong phạm vi giới hạn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tuổi thọ trẻ em ở Bangladesh sẽ tăng gần 1,3 năm, mức tăng cao nhất. Trong khi đó, trẻ em ở các nước Ấn Độ, Nigeria và Pakistan cũng tăng tuổi thọ trung bình khoảng 1 năm.

Cũng theo báo cáo trên, mặc dù đã thực thi nhiều biện pháp nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí, Trung Quốc vẫn là nước có tỷ lệ tử vong do ô nhiễm không khí cao nhất, với khoảng 852.000 ca trong năm 2017.

Ngoài Trung Quốc, danh sách 5 nước có tỷ lệ tử vong do ô nhiễm không khí cao nhất còn có Ấn Độ, Pakistan, Indonesia và Bangladesh - đều là các nước châu Á.