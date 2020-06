Hà Nội nắng nóng, tia UV ở mức nguy hại: Da “khổ” thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.



Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cùng ngày, chỉ số tia UV ở mức nguy hại tại Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Tia UV tác động nguy hại trực tiếp tới làn da

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số tia UV mức 8-10, nếu ở ngoài nắng khoảng 25 phút có thể bị bỏng da. Khi chỉ số tia UV từ mức 11 trở lên, nguy cơ da bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút mà không được bảo vệ. Tia UV ở mức 12 rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Tia cực tím có thể gây nguy hại đến làn da. Ảnh: Internet. Bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM), cho biết bức xạ cực tím là thành phần trong ánh sáng mặt trời, quan trọng nhất là tia cực tím A và B (UVA và UVB) do có thể gây tổn thương DNA của tế bào da. Theo bác sĩ Vũ, khi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng, da sẽ bị bỏng, khô, sạm, mất đàn hồi, tạo nếp nhăn, làm nhanh lão hóa và có thể gây ung thư da. Da bị bỏng nhiệt sẽ phồng rộp, đỏ, đau. Bác sĩ Lê Đức Thọ, chuyên khoa Da liễu, cho hay bức xạ tia cực tím hay các bức xạ khác có trong ánh sáng mặt trời rất nguy hại đến làn da vì đây là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, da có thể gặp các vấn đề như sạm, lão hóa da, bỏng nắng, ung thư da và các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm. ThS.BS Trần Nguyên Ánh Tú, Phó trưởng khoa Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết tia cực tím có thể gây hại cho da bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, da bị tác động nhiều hơn vào những tháng mùa hè, nắng nóng cao điểm khi mức độ tiếp xúc của chúng ta cao hơn. Cách chăm sóc da mùa nắng Việc chăm da sóc đúng cách vào mùa hè rất quan trọng để có làn da khỏe, đẹp. Đặc biệt, với sự thay đổi của thời tiết, mọi người cần chủ động theo dõi tình trạng da và thay đổi chăm sóc. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi chỉ số tia cực tím từ 3 trở lên phải mặc áo chống nắng, đeo kính râm, khẩu trang khi đi ra đường, đội mũ rộng vành để che chắn bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời nói chung và tia cực tím nói riêng. Đặc biệt, là tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian từ 10 – 16h. Mời độc giả xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC. - Thay đổi sản phẩm rửa mặt Thay vì sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ, ít xà phòng, chúng ta nên ưu tiên chọn loại có tính làm sạch mạnh, dạng gel, chứa axit salicyclic trong mùa nắng nóng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi chỉ số tia cực tím từ 3 trở lên phải mặc áo chống nắng, đeo kính râm, khẩu trang khi đi ra đường, đội mũ rộng vành để che chắn bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời nói chung, và tia cực tím nói riêng.

Việc làm sạch da trong mùa hè là cần thiết nhưng không nên làm sạch quá mức. Nên sử dụng sữa rửa mặt 2 lần/ngày, còn lại chỉ rửa bằng nước sạch. Nếu làm mất đi các lớp dầu cần thiết trên da, tuyến dầu bị kích thích sản xuất quá mức sẽ gây mụn trứng cá.

- Dưỡng ẩm

Thời tiết nóng ẩm vẫn phải dùng chất dưỡng ẩm, đặc biệt là với những người thường xuyên ngồi phòng máy lạnh.

Chúng ta nên chọn dưỡng ẩm dạng lotion hoặc serum cho những người có làn da bình thường và dạng gel cho những người da dầu. Ưu tiên chọn sản phẩm dưỡng ẩm tan trong nước và có tính chống nắng với chỉ số SPF ≥ 30 nếu sử dụng vào ban ngày.

- Chống nắng thường xuyên và đúng cách

Nên chọn kem chống nắng phổ rộng, có chỉ số SPF ≥ 30. Sử dụng dạng gel để hấp thu nhanh vào da, tránh cảm giác bóng nhờn và bít tắc lỗ nang lông, gây mụn trứng cá. Ưu tiên chọn loại có tính kháng nước.

Việc bôi lặp lại thường xuyên sau mỗi 2-3 giờ hoặc khi ra mồ hôi nhiều cũng rất quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.Chống nắng cho cả vùng môi với sản phẩm có chỉ số SPF khoảng 15.

- Tẩy tế bào chết

Trong mùa nắng nóng, bước chăm sóc da này có thể được tăng lên 1-2 lần/tuần, đặc biệt với các bạn có làn da dầu. Việc này sẽ giúp da trông sáng mịn hơn, bớt xỉn màu và bớt mụn trứng cá. Có thể chọn các sản phẩm chứa thành phần axit alpha-hydroxy, axit salicyclic, axit glycolic…

- Serum phục hồi da

Serum vitamin C có thể sử dụng quanh năm nhưng rất phù hợp cho thời tiết mùa hè, giúp ngăn ngừa tình trạng tăng sắc tố, kích thích sản xuất collagen, cải thiện các nếp nhăn. Đặc biệt phục hồi nhanh chóng các tổn thương da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra, các serum chiết xuất từ trà xanh chứa chất chống oxy hóa EGCG cũng là chọn lựa lý tưởng giúp làm dịu da, giảm nhanh tình trạng bỏng nắng, da đỏ rát.