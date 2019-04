Hà Nội không khí ô nhiễm, làm ngay những cách này để bảo vệ sức khỏe

Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự toả mùi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa (do bụi). Ảnh: nguoiduatin. Ô nhiễm không khí có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe cho con người như làm tổn hại tim và phổi, lão hóa da, các bệnh về đường hô hấp,...Ảnh: vnpaytv. Để bảo vệ chính mình khi bầu không khí ô nhiễm, bạn nên đeo khẩu trang hoạt tính bất cứ lúc nào đi ra ngoài đường. Ảnh: wikithethao. Chiếc khẩu trang hoạt tính nhỏ bé sẽ giúp giảm số lượng các chất ô nhiễm mà bạn hít phải, ngăn ngừa các vấn đề về đường hô hấp. Ảnh: traonguocdadaythucquan. Khi không khí ô nhiễm, bạn cũng nên uống nhiều nước hơn. Việc làm này sẽ giúp dẫn lưu của mũi xoang tốt hơn, tránh ứ đọng bụi bẩn, vi khuẩn. Ảnh: trithucvn. Bên cạnh đó, do không khí bị ô nhiễm cao nhất vào giữa buổi, dưới ánh nắng mặt trời cao nên bạn chỉ nên tập thể dục vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối. Ảnh: genknews. Ngoài ra, bạn cũng nên tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để chống chọi với bầu không khí ô nhiễm bằng cách ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Ảnh: conlatatca. Không khí ô nhiễm dễ khiến bạn bị mắc các bệnh về đường hô hấp. Ảnh: suckhoenguoicaotuoi. Do đó, bạn nên xịt sạch mũi mỗi ngày để làm sạch vi khuẩn, bụi bẩn, hỗ trợ loại bỏ tác nhân gây bệnh viêm mũi, viêm xoang. Ảnh: newsliving. Không khí ô nhiễm còn tác động đến mắt, có thể khiến mắt bị ngứa, khô dị ứng. Vì vậy, bạn nên bảo vệ mắt bằng cách đeo kính khi đi ra ngoài và sử dụng thuốc nhỏ mắt để làm sạch và khử trùng mắt khi trở về. Ảnh: amazonaws. Mô tả video: Ấn Độ đối mặt với không khi ô nhiễm nhất thế giới

Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự toả mùi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa (do bụi). Ảnh: nguoiduatin. Ô nhiễm không khí có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe cho con người như làm tổn hại tim và phổi, lão hóa da, các bệnh về đường hô hấp,...Ảnh: vnpaytv. Để bảo vệ chính mình khi bầu không khí ô nhiễm, bạn nên đeo khẩu trang hoạt tính bất cứ lúc nào đi ra ngoài đường. Ảnh: wikithethao. Chiếc khẩu trang hoạt tính nhỏ bé sẽ giúp giảm số lượng các chất ô nhiễm mà bạn hít phải, ngăn ngừa các vấn đề về đường hô hấp. Ảnh: traonguocdadaythucquan. Khi không khí ô nhiễm, bạn cũng nên uống nhiều nước hơn. Việc làm này sẽ giúp dẫn lưu của mũi xoang tốt hơn, tránh ứ đọng bụi bẩn, vi khuẩn. Ảnh: trithucvn. Bên cạnh đó, do không khí bị ô nhiễm cao nhất vào giữa buổi, dưới ánh nắng mặt trời cao nên bạn chỉ nên tập thể dục vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối. Ảnh: genknews. Ngoài ra, bạn cũng nên tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để chống chọi với bầu không khí ô nhiễm bằng cách ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Ảnh: conlatatca. Không khí ô nhiễm dễ khiến bạn bị mắc các bệnh về đường hô hấp. Ảnh: suckhoenguoicaotuoi. Do đó, bạn nên xịt sạch mũi mỗi ngày để làm sạch vi khuẩn, bụi bẩn, hỗ trợ loại bỏ tác nhân gây bệnh viêm mũi, viêm xoang. Ảnh: newsliving. Không khí ô nhiễm còn tác động đến mắt, có thể khiến mắt bị ngứa, khô dị ứng. Vì vậy, bạn nên bảo vệ mắt bằng cách đeo kính khi đi ra ngoài và sử dụng thuốc nhỏ mắt để làm sạch và khử trùng mắt khi trở về. Ảnh: amazonaws. Mô tả video: Ấn Độ đối mặt với không khi ô nhiễm nhất thế giới