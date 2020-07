Hạ Khang Đường vi phạm quy định quảng cáo, lừa người tiêu dùng

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, một số trang web quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ Khang Đường không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng,vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Ngày 13/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo người dân cẩn trọng với thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên một số website. Theo đó, trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các website: http://hakhangduong.com.vn/; http://hotro.giaiphaphaduong.com/; https://suckhoe24h.net.vn/chi-tiet/ha-khang-duong; https://www.thanglong.site; https://www.thanhtuubt.site /; https://www.hakhangduong.top/; http://ladi.demopage.me/; http://doctor.tvbigsmart.com/; https://www.hakhangduongchinhhang.com/so1vn; http://www.tieuduongvn.site/; http://www.hakhangduong.website/; https://www.suckhoegiadinh-vn.club/danh-gia-vien-ha-khang-duong-co-tot-khong? https://www.khoemanhcungchuyengia.com/tieuduong24h.hakhang; www.diabetass.com đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ Khang Đường vi phạm, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; sử dụng hình ảnh, uy tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm; nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh. Viên uống Hạ Khang Đường đang được nhiều website quảng cáo sai sự thật.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH thương mại SBG (địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH thương mại SBG không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH thương mại SBG, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ khang đường trên các trang mạng nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ khang đường đang được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ khang đường quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên.