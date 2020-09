Gu thời trang trẻ trung, “hack tuổi” của bà xã Lý Hải

Ở tuổi U40, Minh Hà khiến nhiều người trầm trồ xen lẫn ngưỡng mộ vì sở hữu gu thời trang trẻ trung như gái đôi mươi dù đã là bà mẹ 4 con. Theo đó, bí quyết để có gu thời trang sành điệu và những bộ cánh hợp mốt, không đụng hàng của bà xã Lý Hải chính là đặt may hay tự tay cô thiết kế cho mình và cả gia đình. Minh Hà không mua sắm quá nhiều hàng hiệu, thay vào đó cô sử dụng trang phục từ các NTK tài ba của Việt Nam, có những item là mua còn lại đa phần được đặt may riêng theo số đo và sở thích của bà mẹ 4 con. Minh Hà "hack tuổi" với chiếc váy hồng nhẹ nhàng, nữ tính.Bà mẹ 4 con vẫn rất sành điệu và trải nghiệm mọi phong cách thời trang mà cô muốn. Trông cựu hot girl vẫn rất xinh xắn, sang chảnh và thanh lịch dù không sử dụng hàng hiệu như nhiều mỹ nhân khác trong showbiz.Minh Hà khoe nhan sắc rạng ngời với chiếc váy xoè màu vàng rực rỡ khi xuất hiện cùng chồng. Minh Hà cũng không sử dụng quá nhiều giày cao gót, những thiết kế giày bệt, sandanls, sneaker… luôn gắn liền với hình ảnh đời thường của cô. Bbà xã Lý Hải rất chuộng hàng nội địa, đặc biệt là những mẫu váy áo của các NTK tài năng trong làng mốt Việt. Bà mẹ 4 con diện chiếc đầm ren dịu dàng chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Đôi khi, Minh Hà lại trông cực ngầu với các set đồ cá tính và năng động. Không chỉ chăm chút cho vẻ ngoài của mình, mà Minh Hà còn trổ tài chọn quần áo, định hình phong cách thời trang cho ông xã và các con. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, hay đi chơi thì cả gia đình lúc nào cũng diện đồ ton sur ton một cách hoàn hảo. Được biết, những bộ đồ xinh xắn như đồng phục gia đình này là do chính tay Minh Hà lựa chọn cho chồng con. Trong số đó, có không ít những set đồ gia đình đẹp mắt do bà xã xinh đẹp của Lý Hải tự thiết kế. Ảnh: FBNV. Mời độc giả xem video "Xu hướng Monochrome mặc đơn sắc". Nguồn: VTV.

Ở tuổi U40, Minh Hà khiến nhiều người trầm trồ xen lẫn ngưỡng mộ vì sở hữu gu thời trang trẻ trung như gái đôi mươi dù đã là bà mẹ 4 con. Theo đó, bí quyết để có gu thời trang sành điệu và những bộ cánh hợp mốt, không đụng hàng của bà xã Lý Hải chính là đặt may hay tự tay cô thiết kế cho mình và cả gia đình. Minh Hà không mua sắm quá nhiều hàng hiệu, thay vào đó cô sử dụng trang phục từ các NTK tài ba của Việt Nam, có những item là mua còn lại đa phần được đặt may riêng theo số đo và sở thích của bà mẹ 4 con. Minh Hà "hack tuổi" với chiếc váy hồng nhẹ nhàng, nữ tính. Bà mẹ 4 con vẫn rất sành điệu và trải nghiệm mọi phong cách thời trang mà cô muốn. Trông cựu hot girl vẫn rất xinh xắn, sang chảnh và thanh lịch dù không sử dụng hàng hiệu như nhiều mỹ nhân khác trong showbiz. Minh Hà khoe nhan sắc rạng ngời với chiếc váy xoè màu vàng rực rỡ khi xuất hiện cùng chồng. Minh Hà cũng không sử dụng quá nhiều giày cao gót, những thiết kế giày bệt, sandanls, sneaker… luôn gắn liền với hình ảnh đời thường của cô. Bbà xã Lý Hải rất chuộng hàng nội địa, đặc biệt là những mẫu váy áo của các NTK tài năng trong làng mốt Việt. Bà mẹ 4 con diện chiếc đầm ren dịu dàng chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Đôi khi, Minh Hà lại trông cực ngầu với các set đồ cá tính và năng động. Không chỉ chăm chút cho vẻ ngoài của mình, mà Minh Hà còn trổ tài chọn quần áo, định hình phong cách thời trang cho ông xã và các con. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, hay đi chơi thì cả gia đình lúc nào cũng diện đồ ton sur ton một cách hoàn hảo. Được biết, những bộ đồ xinh xắn như đồng phục gia đình này là do chính tay Minh Hà lựa chọn cho chồng con. Trong số đó, có không ít những set đồ gia đình đẹp mắt do bà xã xinh đẹp của Lý Hải tự thiết kế. Ảnh: FBNV. Mời độc giả xem video " Xu hướng Monochrome mặc đơn sắc". Nguồn: VTV.