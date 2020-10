Gu thời trang sành điệu của bạn gái 18 tuổi “streamer giàu nhất Việt Nam”

Xemesis và Xoài non trong đám hỏi được tổ chức năm 2019. Được biết vào thời điểm làm đính hôn (11/2019), Xoài Non chỉ mới tròn 17 tuổi (sinh năm 2002), còn Xemesis (sinh năm 1989) hơn vợ 13 tuổi. Sở dĩ Xemesis không tổ chức đám cưới luôn lúc ấy là vì phải đợi nàng tròn 18. Trên mạng xã hội, Xoài Non thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi gu thời trang sành điệu, gợi cảm ở tuổi 18. Chiếc váy cô mặc để chụp ảnh cưới cũng có giá cả trăm triệu. Vợ sắp cưới của Xemesis sở hữu vẻ đẹp lai tây với đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng làn da trắng mịn. Dù mới chạm ngưỡng 18 tuổi nhưng tỉ lệ cơ thể và gu thời trang của cô nàng quá đỗi nóng bỏng, chẳng kém cạnh fashionista chuyên nghiệp nào. Người đẹp thường phối croptop với quần cạp cao kheo vòng eo nhỏ nhắn. Vẻ đẹp và gu ăn mặc gợi cảm, trẻ trung của Xoài Non được nhiều người yêu thích. Người đẹp khoe sắc vóc phổng phao tuổi 18 với áo tắm cùng quần jeans. Cô từng khoe không ít khoảnh khắc diện bikini quyến rũ phô trương thân hình sexy chuẩn "đồng hồ cát". Trang phục trắng được cô nàng ưa chuộng nhằm khoe nét thơ ngây, nữ tính. Vẻ đẹp mong manh của mỹ nhân sinh năm 2002 với item váy ngắn trễ vai cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, mỏng mịn. Các kiểu đầm cổ vuông khoét sâu được cô nàng tận dụng khoe vẻ gợi cảm. Xoài Non trông cực sexy khi diện đầm cúp ngực dính kim tuyến lấp lánh. Người đẹp 18 tuổi trẻ trung với mốt mặc áo sơ mi giấu quần. Tiểu thư gốc Sài Thành toát lên vẻ sang chảnh, quyền quý khi diện áo sơ mi bèo nhún họa tiết cùng quần short cạp cao khoe trọn đôi chân dài thon gọn, nuột nà. Ảnh: FBNV. Mời độc giả theo dõi video "Xu hướng Monochrome mặc đơn sắc". Nguồn: VTV TSTC.

Xemesis và Xoài non trong đám hỏi được tổ chức năm 2019. Được biết vào thời điểm làm đính hôn (11/2019), Xoài Non chỉ mới tròn 17 tuổi (sinh năm 2002), còn Xemesis (sinh năm 1989) hơn vợ 13 tuổi. Sở dĩ Xemesis không tổ chức đám cưới luôn lúc ấy là vì phải đợi nàng tròn 18. Trên mạng xã hội, Xoài Non thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi gu thời trang sành điệu, gợi cảm ở tuổi 18. Chiếc váy cô mặc để chụp ảnh cưới cũng có giá cả trăm triệu. Vợ sắp cưới của Xemesis sở hữu vẻ đẹp lai tây với đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng làn da trắng mịn. Dù mới chạm ngưỡng 18 tuổi nhưng tỉ lệ cơ thể và gu thời trang của cô nàng quá đỗi nóng bỏng, chẳng kém cạnh fashionista chuyên nghiệp nào. Người đẹp thường phối croptop với quần cạp cao kheo vòng eo nhỏ nhắn. Vẻ đẹp và gu ăn mặc gợi cảm, trẻ trung của Xoài Non được nhiều người yêu thích. Người đẹp khoe sắc vóc phổng phao tuổi 18 với áo tắm cùng quần jeans. Cô từng khoe không ít khoảnh khắc diện bikini quyến rũ phô trương thân hình sexy chuẩn "đồng hồ cát". Trang phục trắng được cô nàng ưa chuộng nhằm khoe nét thơ ngây, nữ tính. Vẻ đẹp mong manh của mỹ nhân sinh năm 2002 với item váy ngắn trễ vai cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, mỏng mịn. Các kiểu đầm cổ vuông khoét sâu được cô nàng tận dụng khoe vẻ gợi cảm. Xoài Non trông cực sexy khi diện đầm cúp ngực dính kim tuyến lấp lánh. Người đẹp 18 tuổi trẻ trung với mốt mặc áo sơ mi giấu quần. Tiểu thư gốc Sài Thành toát lên vẻ sang chảnh, quyền quý khi diện áo sơ mi bèo nhún họa tiết cùng quần short cạp cao khoe trọn đôi chân dài thon gọn, nuột nà. Ảnh: FBNV. Mời độc giả theo dõi video " Xu hướng Monochrome mặc đơn sắc". Nguồn: VTV TSTC.