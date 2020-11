Gu thời trang nóng bỏng của nữ tiếp viên Hàn Quốc bỏ việc livestream

Jung So Ra từng là một trong những tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất Hàn Quốc. Mặc dù hiện tại cô không còn là tiếp viên hàng không nhưng vẫn được nhớ đến vì diện mạo xinh đẹp. Sau khi từ bỏ công việc tiếp viên, Jung So Ra đã chuyển sang công việc livestream trên mạng, trò chuyện với khán giả hay ngồi ăn uống. Ngoài đời, cô nàng gây ấn tượng với gu thời trang nóng bỏng. Theo Koreaboo, khi là tiếp viên hàng không, Jung Sora kiếm được 58 triệu đồng mỗi tháng nhưng khi chuyển sang công việc mới thu nhập mỗi tháng của cô là 580 triệu đồng. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh thoát cùng vóc dáng mảnh mai như người mẫu và cách ăn mặc gợi cảm vô cùng. Đặc biệt, Jung So Ra sở hữu nước da trắng hồng theo đúng chuẩn đẹp ở Hàn Quốc. Cựu nữ tiếp viên khá yêu thích các kiểu trang phục bó sát để tôn đường cong cơ thể. Jung So Ra diện áo thun sát nách phối cùng quần cạp cao để khoe eo thon. Những kiểu áo cúp ngực hai dây giúp khoe vòng một hững hờ cũng không thể thiếu trong tủ đồ của hot girl Hàn. Cựu nữ tiếp viên Hàn khiến nhiều người nhớ tới bởi vẻ xinh đẹp ưa nhìn. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Xu hướng Monochrome mặc đơn sắc". Nguồn: VTV TSTC.

