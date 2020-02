Gu thời trang nóng bỏng của mỹ nhân kém 8 tuổi Hyun Bin công khai yêu

Kang Sora thừa nhận hẹn hò Hyun Bin vào tháng 12/2016. Một năm sau đó, cặp sao tuyên bố chia tay vì lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, mới đây, nhiều người hâm mộ cho rằng hai diễn viên đã tái hợp sau thời gian dài xa cách. Thậm chí, Kang Sora đã theo bạn trai tới Thụy Sĩ để quay phim Hạ cánh nơi anh (Crash Landing On You). Loạt ảnh "check-in" trùng hợp của nữ diễn viên tại địa điểm quay đã thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Bạn gái cũ của Hyun Bin thường khiến fan “đỏ mặt” trước những shoot hình thời trang nóng bỏng khoe dáng sexy mời gọi. Với thân hình chuẩn, Kang So Ra được nhiều thương hiệu thời trang mời làm gương mặt đại diện. Kang Sora hướng đến phong cách thời trang quyến rũ, sang trọng. Trên các tạp chí thời trang, diễn viên 9x thường xuất hiện trong tạo hình kiêu kỳ.Nữ diễn viên sinh năm 1990 còn được ca ngợi là người sở hữu đôi chân thon dài, nuột nà bậc nhất showbiz Hàn. Cô nàng rất khéo léo chọn trang phục gợi cảm khoe cặp chân dài miên man. Tình cũ của Hyun Bin diện trang phục cúp ngực khoe đôi vai trần trắng nõn nà quyến rũ. Mỗi lần xuất hiện trên tạp chí, Kang Sora lại khiến dân tình "xịt máu" vì quá gợi cảm và quyến rũ. Diễn viên 9x thu hút sự chú ý khi diện chiếc váy hai dây khoe vòng một cực nóng bỏng. Các shot hình trên tạp chí của Kang Sora được đánh giá cao nhờ cách chọn trang phục đẹp mặt, tôn lợi thế hình thể. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

