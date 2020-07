Gu thời trang lịch lãm của tài tử được hàng triệu cô gái “khao khát”

Nam diễn viên Chris Evans được nhiều cô gái mê mẩn bởi vẻ ngoài nam tính và phong độ. Thậm chí, ngay cả những bức hình chụp vội của người hâm mộ cũng không thể dìm được vóc dáng và khuôn mặt “đẹp như tạc” của đội trưởng Mỹ. Cho dù để râu thì cũng chẳng thể che giấu được những đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt của tài tử Chris Evans. Nhìn gu thời trang lịch lãm của nam tài tử, các fan nữ lại càng bị cuốn hút hơn. Trang phục đi sự kiện của Chris Evans không thể thiếu nhwngc chiếc áo vest lịch lãm. Tại ra mắt phim Knives Out hồi tháng 11/2019, nam diễn viên cực bảnh bao khi mặc suit màu trắng sữa của Brunello Cucinelli.Cách ăn mặc lịch lãm của nam diễn viên Captain America khiến bao cô gái phải "thầm thương trộm nhớ". Evans có cả bộ sưu tập các bộ suit với đủ kiểu thiết kế và họa tiết khác nhau. Trong show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Chris Evans ghi điểm phong cách với bộ suit xanh, áo thun sọc, giày thể thao năng động. Dù chỉ phối áo thun với quần jean đơn giản, nam diễn viên 39 tuổi vẫn cực bảnh trai. Tài tử sinh năm 1981 được nhiều người khen ngợi khi có phong cách thời trang ổn định và ấn tượng. Chris Evans đơn giản nhưng nam tính với áo thun, quần tây trước buổi công diễn vở kịch Lobby Hero tại New York (Mỹ) năm 2018. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

