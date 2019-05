Gu thời trang của nữ MC kém 17 tuổi khiến “ông chú” So Ji Sub mê mẩn

Ngày 17/5, trang Dispatch gây chấn động khi tung loạt ảnh hẹn hò của nam diễn viên So Ji Sub và phóng viên MC Cho Eun Jung kém 17 tuổi. So Ji Sub là tài tử hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng khắp châu Á. Jo Eun Jung sinh năm 1994, kém nam diễn viên 17 tuổi. Cô hiện đang là phóng viên tại SBS. Hai người trở nên thân thiết sau khi So Ji Sub làm khách mời trên chương trình Access Showbiz Tonight của đài SBS khi nam diễn viên quảng bá cho bộ phim Be With You hồi tháng 3/2018. Không chỉ sinh đẹp, Jo Eun Jung còn sở hữu gu thời trang thanh lịch nữ tính. Nữ MC khá ưa chuộng các kiểu trang phục ren nữ tính. Cô nàng cũng khá thích những mẫu váy đính kim tuyến lấp lánh. Bạn gái của So Ji Sub mặc váy trắng trẻ trung. Cô nàng mặc váy hai dây cũng vô cùng gợi cảm. Cặp đôi chú cháu So Ji Sub và Cho Eun Jung bắt đầu có tình cảm từ tháng 3 năm ngoái. Cho Eun Jung thường chọn các trang phục ngắn để khoe đôi chân thon dài. Nữ MC ăn mặc nữ tính và thanh lịch. Dù chênh tới 17 tuổi nhưng cặp đôi trông vẫn khá hợp và đồng điệu về ngoại hình lẫn cách ăn mặc. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

