Gu ăn mặc MC dẫn tin dưới cái lạnh thấu xương khiến fans nể phục

Xuất hiện trong Bản tin Thời tiết đầu năm 2021, Xuân Anh khiến người hâm mộ nể phục bởi tinh thần làm việc chuyên nghiệp, “lăn xả” trong cái rét thấu xương âm độ C của vùng núi Cao Bằng. Thay vì chọn dẫn trong trường quay an toàn, không ít lần người đẹp sẵn sàng chịu khổ, chịu khó hết mình với công việc. Cụ thể, MC Xuân Anh gây chú ý khi tác nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt của nắng nóng 50 độ C hay đến trực tiếp hiện trường ở Nam Định đưa tin về cơn bão Thần Sấm. Với khán giả VTV, Xuân Anh không phải gương mặt xa lạ. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng ngời, nụ cười tỏa nắng, nữ MC còn sở hữu gu thời trang thanh lịch. Khi lên sóng truyền hình, MC phải tuân theo các quy định ăn mặc chung như sử dụng trang phục nghiêm túc, thanh lịch, không hở hang phản cảm, không sử dụng họa tiết hoặc bèo nhún rườm rà... Dựa theo đó, Xuân Anh chọn cho mình thiết kế phù hợp, kín đáo song vẫn toát lên gu thời trang nữ tính. Những chiếc áo sơ mi thường được nữ MC sinh năm 1992 chưng diện. Với áo, người đẹp từng lọt Top 12 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 phối với chân váy bút chì, chân váy xòe hoặc quần dài. Để không gây nhàm chán, Xuân Anh luôn tìm cách đổi mới với họa tiết, màu sắc, điểm nhấn trên tổng thể chiếc áo. Là người thiên về nữ tính, năng động nên gu thời trang hàng ngày của cô nàng 9X khá tương đồng với khi dẫn chương trình thời tiết. Xuân Anh chọn áo kiểu cách điệu, nhẹ nhàng kết hợp với quần jeans, giày thể thao. Nhìn chung, gu ăn mặc của Xuân Anh khá gần gũi với chị em cùng tuổi. Kín đáo, nữ tính là vậy nhưng ít ai biết Xuân Anh lại theo đuổi bộ môn sexy dance suốt 16 năm qua. Những lúc biểu diễn, cô nàng sexy không kém cạnh mỹ nhân nào. Ảnh: FBNV. Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV1.

