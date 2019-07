Gợi ý thực đơn mát từ trong ra ngoài cho ngày hè nóng "chảy mỡ"

Việc tối quan trọng trong những ngày hè oi bức là bổ sung nước cho cơ thể. Nắng nóng, nhiệt độ tăng cao khiến mồ hôi đổ nhiều hơn làm chúng ta mất nước. Theo Indushealthplus, khi mất nước, con người cảm thấy mệt mỏi, không tạo đủ năng lượng để tiếp tục làm việc. Trung bình mỗi ngày bạn sẽ phải uống từ 7-8 ly nước nếu không luyện tập, lao động nhiều. Nếu hoạt động đổ mồ hôi nhiều, 8-10 ly nước là lựa chọn hợp lý. Ảnh: BT. Bên cạnh nước lọc, bạn cũng nên ăn thêm các thực phẩm giúp bổ sung nước cho cơ thể như dưa hấu, cam, dưa leo, cần tây, sữa chua... Wikihow cho biết trong dưa leo chứa 95% hàm lượng nước nên đây là thực phẩm hoàn hảo cho những ngày nóng "chảy mỡ". Dưa leo, dưa hấu hay sữa chua... đều có nhiều cách chế biến giúp bữa ăn của bạn không bị nhàm chán. Bạc hà cũng là một lựa chọn thông minh. Nếu không ăn được bạc hà, bạn có thể trộn với những món khác để bữa ăn thêm đậm vị mà vẫn đảm bảo tươi mát. Ảnh: Shutterstock. Đối mặt cái nắng chang chang ngày hè, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các loại hoa quả giàu vitamin C như chanh, cam, dừa... Theo thông tin từ Bộ Y tế, nước dừa có tác dụng tăng cường khí lực, uống thường xuyên rất tốt cho sức khỏe. Trong khi đó, các loại quả như cam, chanh giúp cơ thể bạn thoát khỏi tình trạng khô, khát. Một cốc nước cam cũng có thể làm dịu cơ thể giữa ngày nắng nóng. Ảnh: Shutterstock. "Nóng" đối lập với "lạnh" nên sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho bạn trong những ngày này là thực phẩm có tính hàn. Nếu thuộc tuýp "nói không với thịt", bạn nên cân nhắc một vài món như phở xào chay, canh khổ qua chay... Trong trường hợp thuộc tuýp "ăn gì cũng được", những món như tôm càng xanh sốt me, tôm xào rau củ, canh cải chua thịt bò... chắc chắn sẽ làm bạn cùng gia đình hài lòng. Điều quan trọng nhất khi chế biến là bạn cần dùng những gia vị tự nhiên như hạt nêm, nước mắm, nước tương đậu nành... của Maggi. Ảnh: Maggi. Khoa học đã chứng minh đồ ăn cay và trà nóng giúp ích khá nhiều cho cơ thể vào ngày hè. Đồ ăn cay và trà nóng đẩy cơ thể của bạn đến một ngưỡng nhiệt, khiến lỗ chân lông mở ra, đồng thời làm mát bằng cơ chế đổ mồ hôi. Theo Wikihow, những thực phẩm hoàn hảo cho ngày hè là khoai tây chiên, salad dưa chuột cay... Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn quá nhiều để tránh mọc mụn và mắc một số bệnh liên quan khác. Ảnh: Shutterstock. Trời nóng cũng khiến việc bố trí bữa ăn của bạn trở nên "khó lường" hơn. Tâm lý thường thấy ở mọi người là chán ăn vào những thời điểm nóng cao độ như buổi trưa. Do đó, bạn cần bố trí thời gian ăn thật hợp lý. Wikihow cho biết buổi sáng thường mát hơn nên sẽ phù hợp với một bữa no. Nạp đủ năng lượng buổi sáng giúp bạn có thể ăn ít hơn vào bữa trưa, thời gian nóng nhất trong ngày. Trong trường hợp thấy quá khó chịu khi ăn một bữa no trong ngày nóng, việc chia từ 4-6 bữa nhỏ là lựa chọn đáng thử. Ảnh: Shutterstock. CNN cho biết thực phẩm giàu protein như thịt là điều nên tránh trong ngày hè do chúng khiến nhiệt độ cơ thể người tăng cao. Bên cạnh đó, các loại đồ uống như cà phê, nước ngọt có ga... cũng cần loại khỏi danh sách. Ảnh: Shutterstock.

