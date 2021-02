Gợi ý tận dụng thịt gà còn sau Tết làm các món ngon chống ngán

Nộm gà xé phay: Nếu như những món ăn dầu mỡ ngày Tết khiến cơ thể có cảm giác chán ăn, thì món nộm gà chua ngọt là món ăn đơn giản từ thịt gà thừa sau Tết giúp giải ngán cực kỳ hiệu quả. Cách làm: Xé gà luộc trộn cùng các loại rau củ như cà rốt, dưa leo, hành tây, hoa chuối, xoài xanh và gia vị,... sẽ mang đến hương vị thanh đạm, tươi mát. Cháo gà: Một bát cháo gà nóng hổi vừa thơm ngon, bổ dưỡng, vừa hạn chế việc nạp thêm các món ăn giàu chất béo vào cơ thể. Nếu vừa trải qua một cơn say xỉn sau những ngày Tết thì ăn một bát cháo gà còn có tác dụng vô cùng tốt đối với sức khỏe và kích thích dạ dày hoạt động nhẹ nhàng. Gà xé lấy thịt. Cho gạo và đậu xanh vào ninh nhừ, thỉnh thoảng khuấy đều để cháo không bị bén đáy nồi. Đun 30 – 45 phút cháo chín nhừ thì cho tiếp 1 thìa canh nước mắm và 2 thìa cà phê mì chính ( nếu không ăn mì chính có thể bỏ qua), cho nấm hương vào và nấu thêm 15 phút nữa là được. Hành rau thơm rửa sạch và thái nhỏ. Cháo nhừ hạt gạo vỡ nhỏ và mỡ gà trong nước dùng quyện đều, mùi thơm của nấm, đậu xanh, nước mắm ngon tuyệt. Múc cháo ra bát rồi cho thịt gà xếp lên trên, thêm hành rau thơm vào càng, rắc thêm hạt tiêu cho món cháo dậy mùi thơm và thưởng thức ngay khi cháo gà còn nóng hổi. Miến gà: Miến gà cũng được xếp vào món ngon thanh đạm và bổ dưỡng từ thịt gà thừa ngày Tết. Nguyên liệu và cách chế biến của món ăn này rất đơn giản, hơn nữa nguyên liệu chính cần sử dụng là thịt gà luộc. Do đó, bạn vừa có thể tận dụng được thịt gà luộc còn lại trong ngày Tết vừa có một món ăn ngon đãi người thân và bạn bè. Lọc lấy thịt gà, rồi thái thành các miếng vừa ăn (lưu ý thái sao cho miếng thịt có cả da lẫn thịt, khi bày lên bát sẽ đẹp hơn). Thịt gà có thể trộn với ít muối hoặc bột nêm & lá chanh thái nhỏ. Nấu nước dùng: cho thịt gà vào nấu với 1,5l nước, 2 củ hành tím nướng, 1 muỗng hạt nêm. Hành tây cắt lát mỏng, nấm mèo ngâm nở, cắt sợi. Hành lá, ngò rí, rau răm cắt nhỏ. Đầu hành lá chần qua nước nóng. Tiếp tục chần miến rồi gắp ra tô, xếp thịt gà, đầu hành lá, hành tây, rau răm, hành ngò và ớt cắt lát lên trên, chan nước dùng vào, rắc thêm tiêu, dùng nóng. Dọn kèm nước mắm, chanh, ớt và rau thơm. Khô gà lá chanh: Bạn có thể tận dụng phần thịt gà luộc còn thừa ngày Tết kết hợp cùng những gia vị như ớt, tỏi, gừng, sả để làm tăng hương vị món ăn. Món ăn này có thể được thực hiện một cách dễ dàng bằng những đồ gia dụng nhà bếp quen thuộc như chảo chống dính, nồi cơm điện hay lò vi sóng. Xé thịt gà luộc theo thớ dài, gà không nên xé quá nhỏ sẽ khiến gà bị nát và khô. Ướp gà với 1/2 số bột ngũ vị hương, bột ớt và tất cả số đường, dầu hào, mì chính, nước mắm vào. Trộn thật đều cho gà ngấm các gia vị. Ướp khoảng 30 phút. Đun nóng 3 thìa dầu ăn, cho hạt điều vào chưng cho có màu đỏ đẹp, vứt bỏ xác. Cho tỏi và ớt sừng vào phi thơm, sau đó cho tiếp phần còn lại của bột ngũ vị hương, bột ớt Hàn Quốc vào xào trong vài phút. Khi hỗn hợp có màu đẹp cho thịt gà đã xé cùng với sả và lá chanh cắt xéo vào. Hạ lửa nhỏ, đảo đều cho gà thấm gia vị khoảng 5-7 phút. Khi gà đã săn, rải đều gà ra khay. Cho vào lò sấy ở 150 độ C trong 3-4 phút/lần. Sau mỗi lần sấy lấy đũa đảo cho gà được khô đều. Thực hiện bước sấy từ 2-3 lần cho thịt gà khô hoàn toàn. Sau khi sấy xong, nên để cho thành phẩm thật nguội, cất vào lọ hoặc túi kín để bảo quản dùng dần. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Đất hun khói - Món ăn lạ miệng của người dân Vĩnh Phúc". Nguồn: VTV3.

