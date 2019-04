Gợi ý những món ngon bình dân quanh Nhà thờ Đức Bà

Súp cua Nhà thờ Đức Bà: Nằm trên đường Nguyễn Du - quận 1, gần sát bên Nhà thờ Đức Bà nên gánh súp hơn 20 tuổi này còn được khách đặt tên là “súp cua Nhà Thờ”. Súp cua được nấu không quá loãng cũng không quá đặc, hương vị đậm đà, thơm ngon lại luôn giữ được độ nóng cho món ăn... Tất cả những yếu tố đấy làm cho thực khách đã ăn ở đây một lần đều muốn quay lại thử món ăn bình dân này. Bánh căn: Nằm ngay khu Nhà thờ Đức Bà, hẻm 84 Nguyễn Du tuy nhỏ hẹp nhưng bao năm nay đã là địa điểm ăn uống quen thuộc của dân văn phòng, học sinh, sinh viên. Bánh căn là món được săn đón nhất và cũng là điều thu hút thực khách đến con hẻm này. Tuy chỉ có một loại là bánh căn trứng cút nhưng được đổ ngay tại chỗ bằng bếp than nên bạn vừa ăn, vừa cảm nhận được độ giòn nóng hấp dẫn. Bánh được chấm cùng nước mắm pha chua ngọt, kèm theo đó là mỡ hành béo thơm chan đầy trên mặt. Bánh tráng trộn: Nếu nói về ăn vặt ở khu Nhà thờ Đức Bà mà bỏ qua bánh tráng trộn thì lại là một thiếu sót. Gánh bánh tráng ở đầu hẻm 84 Nguyễn Du cũng là nơi dừng chân của mỗi bạn trẻ sau khi đã thưởng thức no bụng bữa chính.Bánh tráng nướng ở khu nhà thờ Đức Bà nhận được không ít lời khen từ thực khách địa phương cho đến du khác nước ngoài. Với đế bánh là miếng bánh tráng, nhân là thịt heo bằm, hành lá, con ruốc, hành phi và trứng cút hoặc trứng gà để làm tăng thêm độ béo. Muốn ngon hơn thì phải rưới vào một lớp tương ớt phủ đều mặt, rồi cứ thế mà cho lên bếp than hồng nướng đến khi lớp vỏ nở phồng lên là được. Bánh canh chả cá ở khu nhà thờ Đức Bà hấp dẫn bởi vị ngọt thanh của nước dùng nấu từ cá biển. Mỗi tô bánh canh sẽ gồm chả cá chiên, vài lát cá biển, gà xé và trứng cút đầy ắp. Sợi bánh canh bột gạo to tròn, khi ăn có độ dẻo thơm hấp dẫn. Nước dùng của món bánh canh này có đúng hương vị tự nhiên của các thành phần. Hấp dẫn nhất là chả cá biển chiên với lớp ngoài vàng giòn kèm theo cái dai, cái ngọt đặc trưng. Bột chiên: Dường như đây là món ăn xuất hiện khắp mọi con hẻm ăn uống tại Sài Gòn. Món ăn bình dân nhưng lại hấp dẫn ở từng viên bột giòn bên ngoài nhưng dẻo dai ở trong nhân. Gánh bột chiên ở hẻm 84 Nguyễn Du cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ những viên bột chín vàng kèm theo trứng thơm lừng hấp dẫn. Ảnh: Lozi, Foody, Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

