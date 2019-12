Go Detox “lột xác” từ Golean Detox chứa Sibutramine quan hệ gì Matxi Corp - nhạc hội The Phoenix Empire?

(Kiến Thức) - Go Detox “lột xác” từ Golean Detox bị cảnh báo chứa Sibutramine là sản phẩm do Công ty TNHH Quốc tế Medino sản xuất, Công ty Matxi S.G phân phối. Hai công ty này có quan hệ gì với Matxi Corp - nhạc hội The Phoenix Empire?

“Mớ bòng bong” mang tên Matxi S.G?

Chương trình đại nhạc hội The Phoenix Empire sắp diễn ra vào đầu tháng 1/2020 đang được quảng bá rầm rộ trên nhiều tờ báo, trang mạng xã hội. Chương trình được quảng bá do Tập đoàn Matxi Corp tổ chức và mở cửa miễn phí.

Theo phần nội dung giới thiệu Ban tổ chức trong bài viết về đại nhạc hội The Phoenix Empire đăng trên Zing.vn, “Matxi Corp là tập đoàn sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp. Ra đời từ năm 2017, Maxi Corp có hệ thống kinh doanh trải dài khắp Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới với hơn 20.000 thành viên và hàng triệu khách hàng sử dụng sản phẩm”. Trong đó, đáng chú ý là thông tin “Matxi Corp sở hữu nhà máy sản xuất Medino…”

Kiến Thức đã đưa trong bài viết về việc thảo mộc giảm cân Go Detox được giới thiệu do Công ty TNHH Quốc tế Medino sản xuất, Công ty Matxi S.G phân phối. Theo thông tinđã đưa trong bài viết về việc trà giảm cân Go Detox “lột xác” từ Golean Detox , sản phẩmđược giới thiệu do Công ty TNHH Quốc tế Medino sản xuất, Công ty Matxi S.G phân phối.

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa Tập đoàn Matxi Corp, Công ty Matxi S.G và Công ty TNHH Quốc tế Medino, phóng viên Kiến Thức có nhiều phát hiện đáng chú ý.

Thông tin trên trang tragiammo.com cho hay Matxi Corp trước đây được gọi là Công ty TNHH Matxi S.G

Cụ thể, trên trang http://tragiammo.com/, một trang web có logo thể hiện hình ảnh tên nhãn hàng Go Detox, trong bài viết MATXI CORP – Tập đoàn đa quốc gia có nội dung “ Matxi Corp trước đây được gọi là Công ty TNHH Matxi S.G, phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp (trong đó có trà giảm cân Go Detox, kem tan mỡ Goslim, DDVS sinh học Ifree… và sắp tới là 16 dòng sản phẩm hoàn toàn tự nhiên) đã phát triển nhanh chóng với số lượng thành viên hiện tại đã lên đến hơn 20 ngàn nhà phân phối tại Việt Nam và rất nhiều quốc gia khác trên thế giới”.

Theo các nội dung thông tin này có thể hiểu, Công ty TNHH Matxi S.G đã phát triển thành Tập đoàn đa quốc gia Matxi Corp, và bao gồm thêm Công ty TNHH Quốc tế Medino?

Tuy nhiên, theo thông tin trên trang https://matxi.vn/ “Công ty TNHH Matxi S.G được nhượng quyền kinh doanh sản phẩm trà giảm cân của Matxi Corp từ Malaysia”.

Thực tế mối quan hệ Matxi Corp và Matxi S.G là thế nào? Liệu đây có phải cũng là “chiêu trò thoát xác” ngoạn mục như cách Matxi đang phù phép cho Go Detox “biến hóa” từ Golean Detox?

Tập đoàn đa quốc gia tổ chức nhạc hội hoành tráng, bán sản phẩm trôi nổi?

Các sản phẩm thực phẩm chức năng chỉ được coi là đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, buộc phải có chứng thực của Cục An toàn Thực phẩm. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện nay, tra cứu trên hệ thống quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Cục An toàn Thực phẩm lại không hề xuất hiện sản phẩm Go Detox(!)

Sản phẩm giảm cân Go Detox có thể là kế "ve sầu thoát xác" của sản phẩm Golean Detox cũng bị cảnh báo vì chứa chất cấm

Không có thông tin tra cứu trong hệ thống quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Cục An toàn Thực phẩm, liệu trà giảm cân Go Detox có phải hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc? Dư luận bức xúc đặt câu hỏi Công ty TNHH Quốc tế Medino sản xuất Go Detox hợp pháp hay phi pháp? Công ty Matxi S.G phân phối sản phẩm trên cơ sở giấy phép nào?

Điều đáng lo ngại là cả trà giảm cân Golean Detox và Go Detox - những thực phẩm chức năng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng lại bị phát hiện có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein nguy hại, nhưng vẫn ngang nhiên quảng cáo và bán rộng rãi trên thị trường.Với việc cung cấp ra thị trường sản phẩm kém chất lượng, mất an toàn như vậy, uy tín thương hiệu của một tập đoàn đa quốc gia nằm ở đâu?

Thậm chí Matxi Corp còn đứng ra tổ chức đại nhạc hội hoành tráng đi kèm chương trình tặng quà cho khách hàng nhằm quảng bá rộng rãi hơn nữa sản phẩm nguy hại sức khỏe người tiêu dùng.

Thiết kế sân khấu hoành tráng cho Đại nhạc hội The Phoenix Empire do Matxi Corp tổ chức

Thiết nghĩ, Cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ, hành động quyết liệt để xử lý triệt để trà giảm cân chứa chất cấm như Go Detox, Công ty TNHH Quốc tế Medino, Công ty Matxi S.G... nhằm bảo vệ sức khỏe, thậm chí tính mạng người tiêu dùng.

