Giúp bạn đi thử ADN, người đàn ông bỗng gẫm rú rồi bật cười

Phong là mẫu người đàn ông luôn lạc quan và tin tưởng vào chính bản thân mình. Anh tin vào sự lựa chọn của mình và luôn cho rằng bản thân nỗ lực thì sẽ làm được, yêu thương chân thành nhất định sẽ được đền đáp.

35 tuổi, sau biết bao những sóng gió của cuộc đời, trải qua những cuộc tình ngắn có mà dài cũng có, anh đã tìm thấy người phụ nữ của đời mình. Đó là Lan, một người mẹ đơn thân.

Ảnh minh họa. Ngay từ những ngày đầu mới quen, Phong đã cảm nhận được sự dè chừng từ phía Lan. Anh đã phải mất thời gian rất lâu mới có thể chinh phục được trái tim của người đẹp.



Hai người họ, một đã từng đổ vỡ khi còn quá trẻ, một đã trải qua có thể nói là đủ sóng gió của đời người, cứ thế bên nhau bình lặng mà sâu sắc vô cùng. Như biết bao cặp đôi khác, đã đến lúc Phong muốn được che chở cho hai mẹ con, được ở bên chăm sóc và đem lại hạnh phúc cho người đàn bà mang trong mình nhiều tổn thương này.

Thế nhưng Lan đã từ chối, từ chối lời cầu hôn của Phong một cách đau đớn. Họ đã cãi nhau rất nhiều trước những lý do bị cho là vô lý mà Lan đưa ra. Sau cùng, Phong mới hiểu tất cả chỉ là vì Lan nghĩ mình không xứng đáng có được hạnh phúc này. Cô không đủ can đảm để cùng anh chống lại sự phản đối của gia đình. Sự mặc cảm của Lan cũng chính là lý do cô luôn dè chừng anh từ những ngày đâu. Cô sợ lời đàm tiếu của thiên hạ, rằng cô đi chài, đi bỏ bùa con trai nhà người ta.

Biết lý do Phong không giận mà càng thương Lan hơn. Anh sẽ không để người phụ nữ này phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Anh tự nhủ sẽ giải quyết mọi khúc mắc rồi đường hoàng đón cô về nhà, tổ chức cho cô một đám cưới trong mơ như những người con gái khác.

Anh bắt đầu kế hoạch thuyết phục gia đình. Anh biết người phản đối gay gắt nhất trong nhà là mẹ và chính mẹ cũng là người thương anh nhất. Tất cả chỉ là do bà lo anh sẽ không hạnh phúc, tình cảm đó không phải tình yêu đích thực mà chỉ là sự lợi dụng.

Sau gần 3 tháng tìm mọi cách để khiến mẹ có cái nhìn thông cảm hơn về Lan nhưng không thành, Phong đã phải dựng lên một màn kịch và nói rằng thực chất đứa bé đó chính là con trai của anh. Anh đã từng quen Lan trước khi cô cưới người chồng kia và cô có con mà lúc đó anh không hay biết, đã vô tâm để mẹ con cô phải khổ.

"Mày đem kết quả xét nghiệm ADN về đây. Nếu nó là cháu tao, tao sẽ đồng ý cho hai đứa mày cưới nhau. Còn thì đừng mong là lừa được hai ông bà già này", mẹ Phong nói một cách thẳng thắn.

Phong thật sự bất ngờ trước những lời nói của mẹ. Anh cũng chỉ đơn giản nghĩ ra chuyện đó có thể thuyết phục bố mẹ mà thôi, không nghĩ mẹ anh lại chắc cú như vậy.

Tối hôm đó, ngồi bên ly rượu cùng Phong là Tuấn - người bạn thân cả chục năm nay của anh. Hai người họ quen nhau khi cùng hợp tác làm ăn lúc khởi nghiệp. Giờ thì Phong đã rẽ hướng khác còn Tuấn đã trở thành giám đốc một công ty vận tải.

"Tôi tưởng ông đau đáu chuyện gì chứ cái đó tôi giải quyết được. Tưởng ông bà già bắt mang thằng bé với ông đến trung tâm xét nghiệm mới sợ chứ tờ kết quả thì có gì mà khó", người đàn ông xăm trổ tên Tuấn cười nhẹ vỗ vai bạn.

"Ý ông là sao tôi không hiểu? Tôi đang hoang mang thực sự nên ông đừng đùa tôi. Tôi rất muốn cưới Lan và sẽ coi thằng bé như con đẻ của mình".

"Ông thông cảm cho ông bà già đi. Ai cũng lo cho con cái thế thôi. Nếu tôi không biết cái Lan, có khi tôi cũng cản ông. Nhưng vì tôi biết ông và nó thế nào nên tôi sẽ giúp chứ nhìn ông đau khổ thế này khó chịu lắm".

Đến khi người bạn nói từng bước của kế hoạch Phong mới "À" lên. Giờ thì anh đã hiểu ông bạn của mình nói gì. Tuấn sẽ lấy mẫu tóc của mình và con trai rồi đưa cho Phong để đi làm xét nghiệm. Việc của Phong chỉ là khai tên của mình và đứa bé con của Lan vào đó rồi cầm tờ kết quả về cho bố mẹ xem.

Tự tin đem hai mẫu tóc đến phòng khám xét nghiệm ADN, Phong thật sự rất vui vì cuối cùng anh cũng đã có cách để giải quyết khó khăn này. Nghĩ đến cảnh được về chung một nhà với hai mẹ con Lan mà Phong không khỏi xúc động.

Ngày có kết quả xét nghiệm Phong đi có việc với Tuấn nên cả hai cùng qua trung tâm lấy rồi mới đi công chuyện. Phong cũng không ngờ chính điều này lại khiến bạn anh rơi vào hoàn cảnh quá trớ trêu.

Tờ giấy kết quả trên tay anh ghi rõ mồn một, hai người đó không có quan hệ huyết thống. Tuấn bỗng gầm lên khiến nhiều người sợ hãi. Anh bật cười rồi sau đó đã khóc lớn khiến ai nấy không khỏi lúng túng, bất ngờ vì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hoá ra đứa con mà Tuấn vô cùng yêu thương bấy lâu nay lại không phải con trai của anh. Vợ anh đã qua lại với người đàn ông khác và có thai mà Tuấn không hề hay biết. Đây quả là một cú sốc quá lớn đối với anh.

Nhìn Tuấn khóc cười như hoá điên trước mặt, Phong thấy sao mà quá xót xa. Nếu như không phải vì giúp anh, có lẽ gia đình Tuấn vẫn vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng, sự thật đó liệu còn che giấu được bao lâu? Có lẽ giờ phút này hạnh phúc của gia đình Tuấn sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của anh. Tha thứ và coi như không có chuyện gì xảy ra hay để tất cả đổ bể?